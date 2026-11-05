Rogobete a sunat anonim la spitale ca să obţină o programare pentru "bunica". După experiment, a trimis Corpul de Control

1 minut de citit Publicat la 09:50 05 Noi 2026 Modificat la 09:50 05 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că trimite Corpul de Control în spitalele publice, pentru verificarea "sistemului de programări, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate", după ce, în urma unui experiment, a observat că "nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist". Rogobete a sunat anonim şi a încercat să obţină o programare la neurologie pentru "bunica".

Rogobete a avertizat că "nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie. Cine crede că "fentează" regulile, se înșală".

"Mulți pacienți mi-au semnalat că sună zile întregi la spitale, că nu le răspunde nimeni sau că li se spune mereu că nu mai există locuri disponibile.

Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat personal la mai multe spitale publice din România, încercând să obțin o programare la neurologie pentru "bunica mea".

Rezultatele au fost diferite. În unele spitale, sistemul funcționează, personalul răspunde, iar programările sunt disponibile într-un timp rezonabil. Felicit aceste echipe!

În alte spitale, însă, am întâlnit situații greu de acceptat: programări imposibile și chiar recomandări de a apela la o clinică din afara spitalului.

Nu este normal ca un pacient să fie plimbat între numere de telefon, liste de așteptare și explicații administrative pentru a ajunge la un medic specialist.

Începând de astăzi, am dispus controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății, pentru verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate. Vom verifica inclusiv situația semnalată la Spitalul Colentina, începând chiar de acum!

Am spus clar că dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate este o prioritate. Nu accept ca această reformă să rămână doar pe hârtie! Cine crede că "fentează" regulile, se înșeala!

Pacienții au dreptul la servicii medicale accesibile, iar managerii au obligația să organizeze aceste servicii astfel încât ele să funcționeze.

Voi continua să verific personal. Iar acolo unde lucrurile nu funcționează, voi interveni", a anunţat ministrul Sănătţii, Alexandru Rogobete.