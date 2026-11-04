Rogobete anunță noi măsuri pentru tratarea bolilor rare. Ministrul va discuta cu CNAS pentru decontarea mai multor servicii

2 minute de citit Publicat la 14:43 04 Noi 2026 Modificat la 14:43 04 Noi 2026

Ministrul a indicat diagnosticarea precoce drept una dintre condiţiile esenţiale pentru îmbunătăţirea tratamentului bolilor rare. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri, că va adopta mai multe măsuri pentru îngrijirea pacienților cu boli rare. Astfel, ministrul a spus că va discuta cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru introducerea unor pachete de servicii care să permită decontarea tratamentului în regim multidisciplinar pentru pacienții cu astfel de boli, relatează Agerpres.

Alexandru Rogobete a spus că are trei direcţii prioritare pentru îmbunătăţirea îngrijirii pacienţilor cu boli rare:

dezvoltarea Programului Naţional de Screening Neonatal;

extinderea echipelor multidisciplinare din centrele integrate de diagnostic şi tratament;

asigurarea continuităţii îngrijirii pacienţilor pediatrici după trecerea la vârsta adultă;

Prezent la evenimentul „Memorandum pentru viitor: Persoanele care trăiesc cu boli rare, prioritate pentru sistemul de sănătate”, organizat la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, ministrul a spus că documentul este o primă formă de colaborare concretă între Ministerul Sănătăţii, universităţi, asociaţiile de pacienţi, ARPIM şi profesioniştii din domeniul sănătăţii.

Ministrul a indicat diagnosticarea precoce drept una dintre condiţiile esenţiale pentru îmbunătăţirea tratamentului bolilor rare şi a evidenţiat necesitatea dezvoltării Programului Naţional de Screening Neonatal, care permite identificarea unor afecţiuni încă din primele zile de viaţă.

„Putem trata doar dacă diagnosticăm la timp”, a afirmat Rogobete, explicând că identificarea cât mai timpurie a unei patologii rare poate aduce beneficii importante pacienţilor şi poate facilita tratamentul.

Mai multe servicii decontate pentru pacienții cu boli rare

O altă direcţie de acţiune vizează consolidarea echipelor multidisciplinare din centrele integrate de diagnostic şi tratament.

Potrivit ministrului, îngrijirea pacienţilor cu boli rare presupune colaborarea mai multor specialişti, având în vedere complexitatea acestor afecţiuni.

În acest sens, Rogobete a anunţat că va deschide discuţia cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind posibilitatea introducerii unor pachete de servicii care să permită decontarea îngrijirii în regim multidisciplinar în aceste centre.

„Un al doilea obiectiv este ca centrele integrate pentru tratamentul pacienţilor cu boli rare să îşi extindă echipa multidisciplinară pentru că aici nu discutăm doar despre un medic. Aici discutăm despre o echipă complexă din mai mulţi specialişti, din mai multe specialităţi şi voi deschide acest subiect la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate unde atenţia este alocată individual pentru fiecare specialitate.

Eu cred că în aceste centre integrate complexe de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu boli rare avem nevoie de pachete de servicii care să includă decontarea serviciilor în regim multidisciplinar, pentru că aşa este profilul acestei patologii", a explicat ministrul.

Continuitate pentru copiii cu boli rare

A treia prioritate anunţată de ministru este asigurarea continuităţii îngrijirii medicale pentru pacienţii pediatrici cu boli rare care ajung la vârsta adultă. Rogobete a atras atenţia asupra dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în tranziţia de la serviciile medicale pediatrice la cele destinate adulţilor, inclusiv în ceea ce priveşte identificarea unor specialişti care să continue monitorizarea şi tratamentul.

Ministrul a apreciat că punerea în aplicare a celor trei obiective necesită şi clarificări privind funcţionarea sistemului de sănătate, dar poate contribui la îmbunătăţirea accesului la servicii şi la o mai bună organizare a îngrijirii persoanelor cu boli rare.

„Aceste trei obiective care sunt mai degrabă birocratice şi au legătură cu a clarifica modul în care funcţionează sistemul de sănătate pentru această componentă poate aduce un mare beneficiu şi pot echilibra sistemul în această direcţie. Cercetarea, inovaţia, monitorizarea adecvată cred că sunt principalele obiective ale noastre în perioada imediat următoare astfel încât să putem dezvolta cât de mult această componentă”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.