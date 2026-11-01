Rogobete îl acuză pe fostul şef al CNAS că a fost „un fel de slugă politică” a lui Bolojan: „A pus în aplicare tăieri fără cap”

1 minut de citit Publicat la 23:09 01 Noi 2026 Modificat la 23:09 01 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3 CNN, că fostul şef al CNAS, Horaţiu Moldovan, a fost „un fel de slugă politică” a premierului demis Ilie Bolojan. El a mai spus că tăierile pe care le-a pus în aplicare au fost făcute „fără cap şi fără viziune”.

El a mai declarat că toate programele naţionale gestionate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate erau în mare dificultate la începutul lunii august și septembrie.

„Domnul Horaţiu Moldovan, în toată această perioadă, a fost un fel de slugă politică a premierului demis Ilie Bolojan şi a pus în aplicare aceste tăieri, fără cap şi fără viziune.

Drept dovadă că, din august începând, pacienţii cu cancer nu mai aveau acces la chimioterapie, drept dovadă că toate programele naţionale gestionate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate erau în mare dificultate la începutul lunii august şi, respectiv, în luna septembrie. Şi există cifre care arată aceste lucruri, dar oamenii trebuie să înţeleagă că lucrurile s-au echilibrat în momentul de faţă”, a declarat ministrul Sănătății.

El a spus că problemele financiare din sistemul de sănătate au fost printre cele mai grave din ultimii 10 ani.

„Situaţia financiară din sistemul de sănătate, criza financiară din sistemul de sănătate a fost, şi vorbesc la trecut, deja, pentru că rectificarea a rezolvat mare parte din probleme, a fost una dintre cele mai mari din ultimii 10 ani. Eu nu mi-aduc aminte în ultimii 10 ani de zile, la nivel naţional, generalizat, unităţile de primiri urgenţe, sau ambulanţele, sau secţiile de ATI, să rămână fără materiale sanitare şi medicamente.

Acest lucru e un fapt. Există manageri de spitale, există medici care au sesizat aceste probleme şi aceste neajunsuri din punctul de vedere al materialelor sanitare”, a mai adăugat Alexandru Rogobete.

Acesta a mai precizat că „Ministerul Sănătăţii nu mai are nevoie de bani anul acesta, până la finalul anului”.

Alexandru Rogobete a lansat un nou atac și la adresa fostului premier Ilie Bolojan, susținând că „l-a văzut ieşind la televizor, cu acuzaţii nefondate, cum că nu a gândit corect bugetul pentru anul 2026 şi de aici a apărut această criză în sănătate”.