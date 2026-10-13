Calculele dezastrului din Sănătate. De câți bani au nevoie urgentă spitalele și ambulanțele ca să nu intre în colaps

Sănătatea și asistența socială au nevoie de peste 1,7 miliarde de lei pentru a funcționa până la sfârșitul anului. FOTO facebook Sanitas Bucuresti

Sănătatea și asistența socială au nevoie de peste 1,7 miliarde de lei pentru a funcționa până la sfârșitul anului, potrivit calculelor anunțate marți de Federația Sanitas. Cei mai mulți bani sunt necesari pentru ambulanțe și Unitățile de Primiri Urgențe.

Astfel, cei mai mulți bani sunt necesari pentru ambulanțe și UPU-uri, care au nevoie de 171 de milioane de lei în noiembrie și 407 milioane de lei în decembrie, pentru investițiile începute de Ministerul Sănătății (641 de milioane de lei) și pentru transferul către CNAS din octombrie (peste 360 de milioane de lei). Alte peste 161 de milioane de lei sunt necesare centrelor de asistență socială din doar 14 județe, a comunicat Sanitas.

Sindicatul spune că semnalele de alarmă venite din organizațiile sale din toată țara sunt că "pacienții nu pot aștepta încheierea negocierilor politice; bolnavii cronici nu își pot amâna tratamentele; ambulanțele nu pot pleca la intervenții fără combustibil. Iar angajații nu pot munci fără perspectiva plății salariilor".

Potrivit Sanitas, rectificarea bugetară este urgentă, iar problemele nu mai pot fi rezolvate prin mutarea banilor de la un capitol de cheltuieli la altul, pentru că "nu mai sunt resurse". Unele dintre estimările sindicatului sunt confirmate și de mesajele instituționale, se arată în comunicat.

Sindicaliștii descriu o situație "de-a dreptul critică". Banii pentru medicamente și materiale sanitare sunt insuficienți, serviciile de ambulanță nu au fonduri nici pentru combustibil, iar asigurarea salariilor devine o problemă. Și programele naționale de sănătate, de care depind pacienții oncologici, cardiovasculari sau cu alte boli cronice, au nevoie de finanțare pentru a continua. "Vorbim despre funcționarea unor unități de care depind vieți", avertizează Sanitas.

Sindicatul subliniază că problema nu ține doar de bani. Sănătatea și asistența socială au nevoie de decizii și acte administrative care nu mai pot fi amânate și de miniștri cu mandat deplin, care să și le asume și să le semneze.

În plus, contractele colective de muncă la nivel sectorial au expirat, iar zeci de mii de angajați din cele două domenii au nevoie de un partener de dialog cu mandat deplin de negociere.

În acest context, Sanitas lansezaă un apel către partidele parlamentare să renunțe "la calculele politice, orgoliile și lupta pentru funcții. Nu mai prezintă interes social cine a declanșat sau nu a declanșat criza politică, ce polițe politice are de plătit și cui. Țara nu mai poate aștepta!”.