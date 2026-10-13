"Nu mai avem de unde muta bani". Cseke Attila anunță dezastrul în spitale în 2- 3 săptămâni

Criză fără precedent în spitalele din București. La Urgență sunt stocuri zero. FOTO: INQUAM PHOTOS - Cornel Putan

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat marți că sistemul medical riscă să se blocheze în două - trei săptămâni dacă nu se face o rectificare bugetară. Sumele necesare, de aproape 800 de milioane de lei și 227 de milioane de lei, trebuie alocate până la începutul lunii noiembrie, altfel serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe (UPU) riscă să nu își mai poată îndeplini atribuțiile.

"Esența e că în două-trei săptămâni, fără o rectificare, funcționarea sistemului medical intră într-un palier de nefuncționare", a declarat Cseke Attila.

Ministrul a reamintit că interimatul nu este o soluție. Ministerul se află în a șasea lună de interimat, iar în tot acest timp prioritatea a fost asigurarea funcționării sistemului medical, a explicat el.

Pentru a acoperi nevoile urgente, Ministerul Sănătății a relocat bani în mod repetat. Primele redirecționări au fost făcute încă din martie, pentru spitalele din Floreasca și Târgu Mureș, iar procedura a continuat de atunci ori de câte ori a fost nevoie.

Posibilitățile s-au epuizat însă, a subliniat Cseke Attila. Potrivit ministrului, Ministerul Sănătății nu mai are nicio pârghie pentru a muta bani, pentru că acolo unde a fost posibil, a făcut-o deja. "Nu mai avem de unde", a subliniat Cseke.

Banii sunt necesari pentru cheltuielile finanțate de Ministerul Sănătății, iar dacă nu vor fi alocați până la începutul lunii noiembrie, există riscul ca ambulanțele și UPU-urile să nu își mai poată îndeplini atribuțiile, a avertizat ministrul.

Potrviti acestuia, fondul de rezervă nu este o soluție, deoarece nu e o situație neprevăzută.

"Este absolut necesar să avem un guvern care să facă rectificarea", a afirmat Cseke Attila. În lipsa acestuia, a adăugat el, ar trebui găsită o soluție de rectificare prin Parlament, însă o astfel de variantă vine cu riscuri.

Cseke Attilla a subliniat că pe luna octombrie nu sunt probleme, pe programele mari de sănătate, pentru că deciziile luate luna trecuta au asigurat luna trecută, dar a avertizat că trebuie să se găsească o soluție pentru lunile noiembrie și decembrie.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, luni pentru Antena 3 CNN, că a analizat "toate datele macroeconomice care contează" pentru economia României şi a ajuns la concluzia că o rectificare bugetară rapidă este esenţială, inclusiv pentru eliminarea riscului ca anjagaţii din România să nu -şi primească salariile. Acesta a adăugat că nimeni nu putea anticipa, la finalul lui 2025, crizele cu care s-a confruntat lumea întreagă în 2026.

"Am văzut, cred, toate datele macroeconomice care contează. Am avut întâlniri cu domnul Bolojan, cu ministrul Finanţelor, cu domnul Isărescu. Situaţia este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva ca pe un motiv de panică. Există soluţii. Prima fiind formarea unui guvern. Sunt probleme cu energia, avem nevoie de un guvern care să-i protejeze pe cei vulnerabili, avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă. Avem nevoie de buget pe 2027 până la finalul acestui an", a spus Niculescu.

În urmă cu o lună, Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea sumei din trimestrul IV în trimestrul III, pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El a spus atunci că măsura reduce presiunea imediată și riscul unui blocaj al finanțării la începutul lunii octombrie, însă nu reprezintă o soluție pentru problemele structurale ale finanțării sistemului de sănătate.