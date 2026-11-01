Rogobete: Gărzile medicilor, plătite la valoarea din 2026, cu bonus pentru cei care fac mai multe. Și rezidenții ar urma să fie plătiți

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Medicii din România sunt plătiți și acum pentru gărzi în funcție de salariul pe care îl aveau în 2018, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că vrea să schimbe acest lucru până la sfârșitul lunii decembrie, astfel încât tariful să fie calculat la valoarea salariilor din 2026. Ministrul a anunțat la Antena 3 CNN că intenționează să introducă și un sistem de plată progresiv, prin care medicii care fac mai multe gărzi pe lună să primească bonusuri, dar și plata gărzilor pentru rezidenții din primii ani, care în prezent lucrează nopțile fără să fie plătiți.

Problema gărzilor a fost unul dintre motivele nemulțumirilor din sistemul sanitar, iar medicii au protestat începând din luna mai și pe parcursul verii. Protestele au fost suspendate după ce Legea salarizării unitare a fost blocată în Parlament, însă tensiunile din spitale au rămas.

„Din punctul meu de vedere, cea mai mare urgență astăzi – și lucrăm deja pentru a o rezolva până la finalul lunii decembrie a acestui an – este plata gărzilor la valoarea salariului aflat în plată. În România, tariful de gardă se calculează la salariul din anul 2018. Aici este o mare inechitate pentru această categorie de personal și de aici apar tensiunile și problemele pe care le cunoaștem cu toții: numărul mare de gărzi neacoperite”, a declarat Alexandru Rogobete.

Bonus pentru medicii care fac mai multe gărzi

Pe lângă actualizarea tarifelor, Rogobete spune că vrea ca plata să crească progresiv, în funcție de numărul de gărzi efectuate într-o lună, pentru a-i recompensa pe medicii care muncesc cel mai mult, mai ales în marile spitale de urgență.

„Eu cred că, odată cu această actualizare și indexare a tarifelor la valoarea anului 2026, așa cum este normal, tensiunea din gărzi va scădea. În plus, pe lângă această actualizare a tarifelor, îmi doresc să introducem un mecanism de plată progresiv. Ce înseamnă asta? Cine face o gardă pe lună primește tariful de gardă la valoarea anului 2026; de la a doua, a treia sau a patra gardă efectuate în plus pe lună, îmi doresc să adăugăm un bonus. Tariful de gardă trebuie să crească progresiv pentru că gradul de epuizare al unui medic care face 5, 6 sau 7 gărzi pe lună este foarte mare comparativ cu al unuia care face doar o gardă. Consider că este etic și echitabil să recompensăm această muncă suplimentară, care nu este deloc ușoară, mai ales în spitalele mari de urgență”, a explicat el.

Ministrul a anunțat că săptămâna viitoare încep întâlnirile oficiale cu sindicatele din sănătate și că a discutat deja propunerea cu Colegiul Medicilor.

„Am avut deja o întâlnire cu Colegiul Medicilor din România, cu doamna profesor Poiană, căreia i-am expus viziunea privind gărzile. Pare că suntem aliniați. Sigur, ne întâlnim pentru cosmetizări, adaptări și optimizări administrative, dar îmi doresc ca până la finalul acestui an să rezolvăm problema gărzilor odată pentru totdeauna, pentru că este nedrept ca de atât de mulți ani medicii din țara asta să facă gărzi voluntar”, a spus Rogobete.

Rezidenții din primii ani fac gărzi neplătite

O altă schimbare importantă vizează medicii rezidenți, adică tinerii medici aflați în perioada de specializare. În prezent, cei din anii I, II și III nu sunt plătiți pentru gărzi, deși fac de multe ori mai multe gărzi pe lună decât colegii lor.

„Astăzi, în România, rezidenții de anul I, II și III nu sunt plătiți pentru gărzi, deși nu fac doar o gardă, ci de la cinci gărzi în sus per lună”, a declarat ministrul.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Ministerul Finanțelor nu va fi de acord, Rogobete a spus că a discutat deja informal cu ministrul de resort și că impactul asupra bugetului nu este unul foarte mare: „Impactul bugetar este de aproximativ jumătate de miliard de lei pe an. Nu este o sumă atât de mare, ținând cont că bugetul sistemului de sănătate este de 130 de miliarde de lei pe an”.