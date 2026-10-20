Horațiu Moldovan şi-a anunţat plecarea de la CNAS. Rogobete l-a numit "incompetent": O veste excelentă că şi-a dat demisia

1 minut de citit Publicat la 08:42 20 Oct 2026 Modificat la 08:42 20 Oct 2026

Alexandru Rogobete, propus ministrul Sănătății. sursa foto: Agerpres

Şeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, şi-a anunţat, luni seară, demisia de la CNAS printr-o postare pe Facebook: "A fost o mare onoare. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături". Alexandru Rogobete, propus ministru al Sănătăţii în Guvernul Luca Niculescu, a transmis ulterior că "cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia".

Apoi, Rogobete a avut un mesaj şi pentru pacienţi.

"Începe să fie bine.

Cel mai bun lucru întâmplat în ultima perioadă pentru sănătatea românească este că incompetentul Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și-a dat demisia.

O veste excelentă pentru un sistem de sănătate care are nevoie de competență, responsabilitate și respect față de pacienți și față de personalul medical.

Dragi pacienți, stimați colegi, avem șansa să facem bine sistemul de sănătate. Să reconstruim încrederea, să corectăm ceea ce nu funcționează și să punem pacientul acolo unde îi este locul: în centrul tuturor deciziilor.

Doamne ajută! O să fie bine", a postat Rogobete.

Scandal pe banii din Sănătate

După ce Bolojan a susținut că Ministerul Sănătății a alocat de la început sume insuficiente pentru unitățile de primiri urgențe și a vorbit fie despre „iresponsabilitate”, fie despre o posibilă tactică prin care cheltuielile esențiale sunt lăsate neacoperite pentru a pune presiune înaintea rectificării, Rogobete a reacţionat.

Acesta din urmă a repsins acuzația și spune că Ministerul Sănătății a cerut de la început mai mulți bani pentru zona de urgență, dar a primit cu aproape 30% mai puțin.

"E o explicație care încearcă, de fapt, să mascheze absența unor argumente reale”, a spus Rogobete la Antena 3 CNN.

El a dat exemplul Spitalului Floreasca, care a ajuns anul trecut la cheltuieli de aproximativ 10 milioane de lei după o rectificare pozitivă, deși bugetul inițial fusese de doar 5,5-6 milioane.