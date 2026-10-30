Rogobete îl acuză pe Bolojan că el a provocat criza din sănătate. "Nu poți să tai 200.000.000 lei şi să te dai salvator pe la TV"

Ilie Bolojan (stânga) și Alexandru Rogobete (dreapta). Foto: Colaj Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, i-a dat replica, vineri, fostului premier Ilie Bolojan, după ce acesta din urmă afirmase despre ministrul PSD că n-ar fi anticipat corect necesarul bugetar pentru Sănătate în 2026. "Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie?", a întrebat, retoric, Rogobete, pe Facebook. Sănătatea a primit 8,3 miliarde de lei după prima rectificare bugetară a Guvernului Luca Niculescu.

Ministrul Sănătăţii a prezentat mai multe date, despre care susţine că demonstrează contrariul celor spuse de Bolojan.

"Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre.

Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate.

Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul:

La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență.

Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic.

Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei!

Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum?

Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat.

Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit.

Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai "salvator" pe la televizor.

Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze.

În rest, propagandă marcă înregistrată de tip "Bolojan", a postta Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri, că Sănătatea a primit 8,3 miliarde de lei după prima rectificare bugetară a Guvernului Luca Niculescu. Fondurile vor fi împărţite astfel: 1,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății şi 7,1 miliarde de lei pentru Casa Naționala de Asigurări de Sănătate.

Prioritare pentru finanţare sunt unitățile de primiri urgențe şi serviciile județene de ambulanță. "Mai avem de acoperit 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale, sumă pe care am convenit să o asigurăm la a doua rectificare, până la sfârșitul anului", a spus Rogobete pe Facebook.