Anca Alexandrescu îl întreabă pe George Simion: "În casa cărui lider PSD ați negociat funcția de ministru de Externe pentru Ponta?"

1 minut de citit Publicat la 18:35 05 Noi 2026 Modificat la 18:35 05 Noi 2026

Anca Alexandrescu și George Simion, pe 7 decembrie 2025, la anunțarea rezultatelor exit poll-ului în alegerile pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Anca Alexandrescu i-a solicitat, joi, lui George Simion, să clarifice natura relației sale cu Marcel Ciolacu și să răspundă întrebărilor privind presupuse negocieri pentru ocuparea funcției de ministru de Externe și a unor poziții de conducere în serviciile de informații. În mesajul transmis pe social media, aceasta a făcut referire la controversa botezului din familia lui Alfred Simonis și îl întreabă pe liderul AUR de ce nu recunoaște presupusa apropiere de fostul premier. În plus, Anca Alexandrescu a lansat și o ironie la adresa lui Victor Ponta.

Postarea făcută joi, pe Facebook, de realizatoarea TV Anca Alexandrescu readuce în atenție acuzații formulate anterior de Alexandrescu cu privire la presupuse discuții politice între liderul AUR și reprezentanți ai PSD.

Anca Alexandrescu îl întreabă pe George Simion de ce nu a avut nicio reacție în urma controversei generate de botezul organizat la Timișoara în familia președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

"Dar, totuși, de ce George Simion nu a avut nicio reacție în legătură cu botezul pesedist de la Timișoara? De ce, domnule Simion, nu vă asumați public relația de prietenie cu domnul Ciolacu? Așa cum eu am făcut-o! Vă e rușine?", a scris realizatoarea TV pe contul său de Facebook, joi după-amiaza.

"Apropo! În casa cărui lider PSD ați negociat postul de ministru de externe pentru Ponta, șefia Doi și-un sfert și a SRI? Și ce alți lideri PSD mai erau de față?", a mai notat realizatoarea TV.

Postarea Ancăi Alexandrescu nu precizează data presupusei întâlniri și nici identitatea gazdei. De asemenea, aceasta nu nominalizează persoanele care ar fi fost avute în vedere pentru conducerea structurilor de informații.

Mesajul se încheie cu o întrebare adresată fostului prim-ministru al României: "P.S. Domnule Ponta, de ce sunteți așa disperat?".

Subiectul a mai fost adus în discuție în schimbul de replici dintre Anca Alexandrescu și George Simion.

La începutul acestei luni, mai exact pe 2 noiembrie, în cadrul unei emisiuni, realizatoarea TV afirma că preşedintele AUR ar fi purtat discuții chiar în locuința lui Marcel Ciolacu privind ocuparea unor funcții importante în stat, printre care și cea de ministru de Externe, pe care ar fi urmat să o primească Victor Ponta, în contextul negocierilor pentru formarea Guvernului Veștea.