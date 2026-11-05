Românii au ajuns să caute, de Black Friday 2026, bani de împrumut, nu doar reduceri. Căutările pe Google pentru credite au explodat

1 minut de citit Publicat la 17:16 05 Noi 2026 Modificat la 17:16 05 Noi 2026

Românii au ajuns să caute credite de Black Friday. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Căutările românilor pe Google, în perioada de Black Friday 2026, indică un interes dincolo de categoriile tradiţionale de retail, cu o creştere de 262,1% în cazul serviciilor din categoria Banking & Consumer credit, relevă datele centralizate de compania care deţine motorul de căutare.

„Black Friday are deja o tradiţie în România, dar comportamentul românilor legat de acest moment al cumpărăturilor s-a schimbat de-a lungul timpului. (...)

Black Friday s-a transformat dintr-o acţiune de o zi/week-end într-un adevărat sezon comercial de şase săptămâni (octombrie - prima jumătate a lui noiembrie), caracterizat de expresii de căutare mai lungi şi extindere a interesului către alte industrii - de la clasicele tech şi fashion la servicii, banking, servicii medicale şi streaming. (...) căutările care includ expresia "black friday" au devenit mai conversaţionale: expresiile care conţin mai mult de şase cuvinte (de ex: "la ce oră începe Black Friday") au crescut cu 160% în 2025 (faţă de 2022).

Căutările "black friday" urmează o pantă ascendentă începând cu luna august, care se intensifică în luna octombrie şi atinge vârful în vinerea cu pricina - anul acesta este stabilită pe 6 noiembrie", se arată într-un comunicat de presă al companiei, transmis joi Agerpres.

S-au dublat căutările de Black Friday pentru credite și servicii de sănătate

În context, în ultima lună (5 octombrie - 5 noiembrie), căutările pe Google au indicat un interes dincolo de categoriile tradiţionale de retail.

Astfel, au fost raportate creşteri rapide ale căutărilor legate de "Black Friday" pentru servicii din categoriile: Banking & Consumer credit (+262,1%), Farma, Sănătate & Fitness (+149,7%), Streaming & Digital Subscriptions (+90,1%), precum şi o zonă exclusivă de Beauty & Parfumuri (+58,3%), dar şi furnizori de electricitate şi gaz (apariţie nouă în 2025).

De asemenea, căutările pe Google, după expresia "Black Friday în ultimele 3 luni" (5 august - 5 noiembrie) au pe primul loc "eMag black friday", apoi "Altex black friday", "Flanco black friday", "Samsung black friday" şi "Sephora black friday".

În funcţie de categoriile de produse, pe segmentul "Frumuseţe şi parfumuri", pentru perioada 29 octombrie - 5 noiembrie, în ierarhia de pe podium se regăsesc: "Sephora Black Friday", "Notino black friday" şi "Douglas black friday".

Totodată, în categoria "Banking & asigurări", topul are pe primele trei poziţii: "SaltBank black friday", "BCR black friday" şi "UniCredit black friday".

În zona de sănătate, cea mai căutată informaţie este "Farmacia Tei black friday", urmată de "Bebe Tei black friday" şi "Dr. Max black friday".