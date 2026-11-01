Alexandru Rogobete anunţă o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate. Va discuta şi cu producătorii de medicamente inovative

1 minut de citit Publicat la 11:01 01 Noi 2026 Modificat la 11:01 01 Noi 2026

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate. Pentru asta, el a solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice. "Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate", a declarat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a precizat că, până la finalul lui 2026, ar putea fi introduse noi medicamente pe lista celor compensate.

"Accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative.

În mandatul anterior, am reușit să actualizăm de două ori lista medicamentelor compensate, introducând peste 80 de modificări - medicamente noi și extinderi de indicații terapeutice pentru tratamentele existente.

Și nu ne oprim aici. Am solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice.

Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate.

Îmi doresc ca, până la finalul acestui an, să introducem noi medicamente pe lista de compensate, astfel încât cât mai mulți pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie.

Ca ministru al Sănătății, am responsabilitatea de a pune pacientul înaintea oricărui orgoliu politic", a postat Rogobete pe Facebook.