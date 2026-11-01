Rogobete amenință iar medicii și asistentele cu bjuterii sau unghii false: "Vor renunța la locul de muncă"

1 minut de citit Publicat la 11:48 01 Noi 2026 Modificat la 11:59 01 Noi 2026

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le transmite iar medicilor și asistentelor care vin la spital şi intră în sala de operație cu verighete, bijuterii ori cu unghii false să renunțe la acestea sau să-şi caute alt loc de muncă.

"Le spun în continuare că dacă nu renunță la verighetă, vor renunța la locul de muncă.

Vorbesc de bijuterii, unghii false, alte accesorii care nu au ce să caute în ATI.

Dacă vor să înțeleagă că e o măsură pentru pacienți și că în perioada în care stau la ATI nu au ce să caute cu unghii de 2 centimetri, bine. Dacă nu, să-și caute alt loc de muncă", a declarat Rogobete.

Nu e prima oară când Rogobete face astfel de declarații.

În urmă cu un an, când era tot ministru al Sănătății, Rogobete a transmis în cadrul interviului oferit în exclusivitate, la Antena 3 CNN, un mesaj pentru cadrele medicale pe care le-a îndemnat să renunţe la unghii false şi bijuterii, inclusiv la verighetă, atunci când merg în Terapie Intensivă.

"Dacă există o legătură emoțională foarte puternică cu verigheta, se poate purta în buzunar, dar nu la mână", spunea Alexandru Rogobete, explicând că bijuteriile nu se dezinfectează corect cu ajutorul soluţiilor, întrucât anumiţi germeni patogeni care sunt rezistenți nu dispar în această situație.

"Lucrurile sunt foarte clare și apar în lege. În Terapie Intensivă nu ai voie să porți bijuterii și unghii false. Lucrurile sunt simple, iar ele trebuie respectate de toată lumea", declara el.