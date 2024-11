Beyonce intră în istorie cu cele mai multe nominalizări la Premiile Grammy 2025

Bayonce a primit 11 nominalizări la Premiile Grammy 2025. Foto: Getty Images

Beyoncé Knowles-Carter a intrat din nou în istoria premiilor Grammy. Nu numai că este principalul nominalizat pentru gala de decernare a premiilor din 2025, dar este și cel mai nominalizat artist din istorie. De asemenea, ea a obținut nominalizări în categoriile „Country” și „American roots" pentru prima dată, potrivit USA Today.

Billie Eilish, Charli XCX, Kendrick Lamar şi Post Malone au primit fiecare şapte nominalizări. Cântăreaţa pop Taylor Swift şi două artiste emergente, Chappell Roan şi Sabrina Carpenter, au primit câte şase nominalizări, notează Agerpres.

Femeile domină nominalizările anunţate vineri la categoria „albumul anului", al cărei premiu reprezintă trofeul suprem acordat în cadrul galelor anuale Grammy Awards. Beyonce, care a câştigat mai multe premii Grammy de-a lungul carierei sale decât oricare alt artist, nu a obţinut niciodată trofeul pentru „albumul anului". Taylor Swift a câştigat acest premiu de patru ori şi va concura încă o dată cu materialul ei discografic „The Tortured Poets Department".

La gala premiilor Grammy 2025, ce va avea loc în luna februarie, cele mai noi albume semnate de Beyonce şi Taylor Swift vor concura cu discurile „Short n' Sweet" (Sabrina Carpenter), „Brat" (Charli XCX), „Hit Me Hard and Soft" (Billie Eilish) şi „The Rise and Fall of a Midwest Princess" (Chappell Roan).

Cei doi bărbaţi nominalizaţi la această categorie sunt rapperul Andre 3000, care va concura cu albumul „New Blue Sun", şi interpretul de jazz Jacob Collier, selectat pentru albumul „Djesse Vol. 4".

Printre celelalte nominalizări primite vineri de Beyonce se numără şi cele de la categoriile „înregistrarea anului" şi „cântecul anului", datorită single-ului „Texas Hold 'Em". Beyonce a ajuns la un total de 99 de nominalizări de-a lungul carierei sale, mai multe decât oricare alt artist din lume. Înaintea zilei de vineri, ea se afla la egalitate cu soţul ei, rapperul Jay-Z, în fruntea clasamentului artiştilor cu cele mai multe nominalizări la premiile Grammy, fiecare având până joi 88 de nominalizări.

Un alt nume important de pe lista nominalizărilor anunţate vineri este cel al legendarei trupe britanice The Beatles. Cântecul său „Now and Then", produs cu ajutorul inteligenţei artificiale pentru a readuce la viaţă vocea lui John Lennon, a fost nominalizat la categoria „înregistrarea anului". La această categorie vor mai concura „Texas Hold 'Em" (Beyonce), "Espresso" (Sabrina Carpenter), „360" (Charli XCX), „Birds of a Feather" (Billie Eilish), „Not Like Us" (Kendrick Lamar), „Good Luck, Babe!" (Chappell Roan) şi „Fortnight" (Taylor Swift Ft. Post Malone).



La categoria „cântecul anului" au fost nominalizate single-urile „A Bar Song (Tipsy)" (Shaboozey), „Birds of a Feather" (Billie Eilish), „Die With A Smile" (Lady Gaga & Bruno Mars), „Fortnight" (Taylor Swift feat. Post Malone), „Good Luck, Babe!" (Chappell Roan), „Not Like Us" (Kendrick Lamar), „Please Please Please" (Sabrina Carpenter) şi „Texas Hold 'Em" (Beyonce).

Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey şi Teddy Swims sunt cântăreţii care au fost nominalizaţi la categoria „cel mai bun artist debutant".

Câştigătorii vor fi aleşi pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 13.000 de cântăreţi, compozitori, producători, ingineri de sunet şi alţi profesionişti din industria muzicală care fac parte din Recording Academy, instituţia care decernează premiile Grammy.

Cea de-a 67-a gală de decernare a premiilor Grammy va avea loc pe 2 februarie 2025 la Los Angeles.