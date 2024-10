Eminem va deveni bunic. Fiica lui i-a dat vestea chiar în timpul filmărilor videoclipului pentru noul său single „Temporary”

Hailie Jade l-a anunțat pe tatăl său, Eminem, că va deveni bunic. Sursă foto: Captură video YouTube/ Eminem

Rapperul american Eminem, în vârstă de 51 de ani, a anunţat joi prin intermediul videoclipului de la noul său single, "Temporary", că urmează să devină bunic în 2025, informează revista Variety, citată de Agerpres.

Acest single, inclus pe cel mai recent album al starului american, "The Death of Slim Shady (Coup De Grace)", este dedicat fiicei sale Hailie Jade, care îi face o surpriză tatălui ei la finalul clipului, oferindu-i un tricou pe care scrie "Grandpa" ("Bunic") şi pe care este imprimat numărul 1, precum şi o fotografie cu ecografia ei cu ultrasunete.

Videoclipul în sine este un montaj de imagini cu Eminem şi Hailie împreună de-a lungul anilor, intercalate cu fotografii de la nunta ei din mai 2024. În videoclip, starul american îşi stăpâneşte cu greu lacrimile atunci când o vede pentru prima dată pe Hailie în rochia ei albă de mireasă şi dansează cu ea în timp ce sunt priviţi de participanţii la ceremonie.

Hailie şi-a anunţat sarcina pe Instagram, publicând fotografii în care apare alături de soţul ei, însoţite de mesajul "Mamă şi tată în 2025". Hailie l-a cunoscut pe soţul ei, Evan McClintock, la o reuniune organizată în cadrul Universităţii de Stat din Michigan în anul 2016.

"Temporary", în care Eminem cântă alături de Skylar Grey, este unul dintre cele două cântece de pe albumul "The Death of Slim Shady" pe care starul rap le-a dedicat copiilor săi. "Somebody Save Me", un alt single de pe acelaşi album, în care artistul cântă alături de Jelly Roll, reprezintă o scuză adresată copiilor lui pentru greşelile făcute în calitate de părinte.

Cel de-al 12-lea album de studio al cântăreţului Eminem a fost lansat în iulie 2024 şi include piese de succes precum "Houdini" şi "Tobey", interpretate alături de Big Sean şi Babytron. Albumul a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 şi a revenit de curând printre primele zece poziţii ale acestui clasament muzical după lansarea unei ediţii de lux ce a inclus câteva piese suplimentare.

Eminem a fost căsătorit de două ori cu Kimberly Anne Scott, în perioadele 1999-2001 şi ianuarie 2006 - decembrie 2006. Starul american are trei copii: Hailie - născută în 1995 şi care este singurul său copil biologic -, Alaina Marie - o fiică adoptată şi a cărei mamă biologică este fosta sa cumnată - şi Stevie Laine - un fiu adoptat şi care a fost născut de fosta lui soţie în urma unei aventuri.