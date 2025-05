Preşedintele Academiei Române: E fundamentală menținerea țării pe traiectoria europeană. Trebuie să ne respectăm angajamentele

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. Foto: Agerpres

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că esențial pentru viitorul țării este ca România și poporul român să continue parcursul european. Acesta a subliniat că una dintre priorități este refacerea încrederii în conducători, fără de care nu există speranță.

„Încrederea este fundamentală, pentru că înseamnă a avea în suflet convingerea că ceea ce fac aceia pe care i-am delegat să ne conducă (...) să fie într-adevăr oameni care să ducă idealurile noastre mai departe. Din păcate, în societatea contemporană, şi nu numai în cea românească, s-a pierdut încrederea. Iar fără încredere în elita care conduce nu există nici speranţă. Fără speranţă, viitorul rămâne nesigur, pluteşte pe nisipuri mişcătoare, aşa că trebuie, într-un fel sau altul, prin munca elitelor bune, reinstaurată încrederea”, a afirmat academicianul.

El a evocat o zicală a lui Simion Bărnuțiu, pașoptist faimos din Transilvania: „Să ne sprijinim pe popor, căci poporul nu poate greşi”, adăugând însă că „şi poporul poate greşi dacă are conducători răi”.

În opinia lui Pop, pentru a reclădi încrederea, este vitală „menţinerea acestei ţări şi menţinerea acestui popor pe traiectoria lui europeană”.

„Mie mi se pare că noi, românii, am muncit de la secolul al 18-a încoace, de la Şcoala Ardeleană, trecând prin Titu Maiorescu, ajungând la Eugen Lovinescu, la toţi marii formatori de opinie, ca să le spun aşa, cu un termen modern, am muncit pentru această linie a noastră europeană. Noi suntem de la origine un popor european, prin geografie şi prin civilizaţie. Am moştenit de la această Europă clasicismul greco-latin, l-am reînviat prin Renaştere, l-am adus mai departe, inclusiv prin valori religioase precum şi iudeo-creştinismul, pentru că, din punct de vedere confesional, acestea sunt valori ale Europei”, a mai explicat el.

După căderea comunismului, Pop consideră că românii „mai greu, mai poticnit” au încercat să se integreze nu doar în Europa ca idee, ci și în structurile europene concrete.

„Am reuşit în sfârşit să fim parte a NATO şi a Uniunii Europene. Poate că aceste organizaţii nu mai sunt chiar în epoca lor de glorie, poate că pe unii nemulţumesc anumite decizii, dar este fundamental să rămânem pe această direcţie pe care ne conduce şi istoria, şi prezentul şi, după părerea mea, şi viitorul. Cred că asta ar trebui să facă preşedintele: să păstreze linia aceasta europeană, acest fapt este important în continuare pentru păstrarea încrederii în România”, a susținut istoricul.

În contextul în care unele guverne și șefi de stat au ales să ignore angajamentele predecesorilor, Pop insistă că asumările internaționale ale țării trebuie onorate pentru a păstra credibilitatea.

„Noi am avut guverne şi preşedinţi care s-au străduit să-şi pună pecetea proprie şi au renunţat la angajamentele pe care le-au luat predecesorii. E foarte important pentru încredere să ne ducem mai departe angajamentele. Avem tratate încheiate, parteneriate strategice, acorduri bilaterale sau multilaterale. Ele nu se pot suspenda sau anula. Ca să existe încredere în noi, orice guvern trebuie să continue angajamentele corecte, fireşti, pe care le-a luat în Parlament, cu ratificarea Parlamentului”, a explicat Pop.

Într-un sistem democratic, a mai spus el, deciziile nu pot fi luate arbitrar, iar noul președinte va trebui să asigure continuitatea angajamentelor asumate de România.

De asemenea, Ioan Aurel Pop consideră integrarea europeană „foarte bună”, însă atrage atenția că România trebuie să fie activă în cadrul instituțiilor europene, nu doar prezentă.

„Noi nu putem fi pasivi, am devenit membri, ridicăm mâna, votăm şi ne vedem de treabă la noi acasă. Europa e un concert al naţiunilor. Europa aceasta instituţională, cum o numesc eu, adică Uniunea Europeană, acolo trebuie să ne spunem părerea, să fim acolo, să fim prezenţi, să contracarăm anumite direcţii care nu par să fie îndreptate spre bine, de exemplu. Eu mă gândesc la tradiţia noastră în politica externă, care pare că a dispărut. Noi l-am avut pe Nicolae Titulescu la Geneva doi ani la rând, preşedinte al Ligii Naţiunilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat nici uneia dintre ţările ale căror reprezentanţi erau acolo. Avem o tradiţie deosebită în politica externă”, a afirmat Pop.

La 35 de ani de la căderea regimului totalitar, președintele Academiei spune că România ar trebui să își regăsească vocea în plan internațional.

„Un preşedinte care păstrează linia europeană trebuie să se asigure de o clasă politică, dar şi de un grup de diplomaţi care să fie într-adevăr bine formaţi şi să ne reprezinte bine. Or, eu am impresia că intrăm în politică, intrăm în diplomaţie, intrăm fără să ne pricepem întotdeauna la ceea ce înseamnă aceste lucruri. Demnitatea presupune profesionalism. Ca să câştigăm încredere, trebuie să fim foarte buni profesional în ceea ce întreprindem”, a conchis Ioan Aurel Pop.