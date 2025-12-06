Stresul, ţinut sub control cu o hartă digitală a sănătăţii. Cum îţi poate spune tehnologia dacă eşti în pericol să te îmbolnăveşti

Scanarea cu Longevity Map 360 e disponibilă în clinici din în clinici din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Într-o lume plină de stres, tehnologia ne ajută să ne recăpătăm echilibrul. Totul este posibil acum cu ajutorul Longevity Map 360, care previne bolile degenerative şi arată verigile slabe ale organismului. Este o hartă vie a funcționării corpului, obținută din evaluări morfofiziologice și neurofuncționale.

"Mă pierdusem undeva pe drum din toate punctele de vedere şi am reuşit să ajung la una dintre cele mai bune forme ale mele", a declarat recent Larisa pentru Antena 3 CNN. Ea are un loc de muncă extrem de stresant și căuta o metodă care să-i reducă stările de anxietate și care să o ajute să se concentreze mai bine. A apelat la Longevity Map 360 pentru a identifica dezechilibrele din corp.

Până să apeleze la tehnologia de ultimă generație de la clinica Longevity din Brașov, Larisa reușea doarmă doar trei ore pe noapte. În plus, avea atacuri de panică și se simțea obosită psihic.

"Mă simt mai ușoară, mai ușurată, mai liberă, mai încrezătoare mine. Consider că am mai multă încredere în mine de când am început terapia. De asemenea, cred că a dus un plus valoare, să spun așa, personalităţii mele. Am îmbunătățit anumite aspecte care duceau poate la stări de nervozitate. Acum sunt mult mai calmă, iau lucrurile ca atare", a mai povestit tânăra.

În cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN, Larisa a mai precizat: "O eliberare treptată, o eliberare treptată a creierului, a sufletului, a minții, a gândurilor. A lucrat cumva pe toate planurile și a lucrat atât pe plan sentimental, cât și profesional, cum spuneam mai devreme, dar şi pe partea de familie – a lucrat foarte mult, unde cred că aveam cea mai mare nevoie. Şi, atunci, din punct de vedere al echilibrului, am reușit să găsesc o constantă în toate și să găsesc acel ceva de care eu aveam nevoie și doar acel ceva, nu mai mult și nu mai puțin".

Longevity Map 360 măsoară simultan 80.000 de puncte de date ale creierului și peste 100 de parametri ai organismului, ceea ce oferă o imagine completă a modului în care corpul funcționează.

"Organismul nostru e ca o întreagă ochestră, să zicem așa. Și, atunci: dacă un lucru, un sunet, un instrument muzical nu este acordat corect încântă persoana corect, atunci, bineînțeles, totul o să se audă și o să se ducă unul după altul.

Exact așa și organismul: vedem dacă totul «cântă» exact așa cum ar trebui. Iar unde nu se întâmplă asta, ajutăm organismul să se autoregleze singur, «să se acordeze» acele sunete, să fie totul fluid", a explicat dr. Alexandra Muntean, director Centru Medical Longevity, pentru Antena 3 CNN.

Cu ajutorul senzorilor se obține o interpretare detaliată a modului în care funcționează organismul, dar și un plan detaliat de acțiune.

Ulterior, dr. Alexandra Muntean a mai adăugat: "Nu se întâmplă totul peste noapte: este un proces de lungă durată, pentru că nu forțăm corpul să facă ceva anume. Noi doar îi arătăm calea cea corectă și, atunci, îl ajutăm să se autoregleze".

Longevity Map 360 este ideal pentru persoanele care vor să își mențină corpul într-o stare optimă de funcționare și să prevină bolile degenerative. Scanarea este disponibilă în clinici din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi.