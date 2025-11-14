Revoluţie în medicina predictivă: Longevity Map 360, tehnologia care previne bolile degenerative. În ce oraşe din România se foloseşte

1 minut de citit Publicat la 18:45 14 Noi 2025 Modificat la 18:45 14 Noi 2025

Scanarea Longevity Map 360 este disponibilă în clinici din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Longevitatea psihologică înseamnă armonie între corp, minte și emoții. Într-o lume în care tehnologia aduce confort, dar și suprasolicitare, specialiștii vorbesc tot mai des despre nevoia omului modern de a-și regăsi echilibrul, între asistență digitală și dependență. Este una dintre temele discutate la Longevity Expo Forum Fest, cel mai mare eveniment din România dedicat medicinei viitorului și sănătății integrative. Acolo a fost prezentat și conceptul Longevity Map 360, o tehnologie care marchează trecerea de la medicina clasică la medicina predictivă, prin care putem adăuga viaţă în anii pe care îi avem.

Scanarea Longevity Map 360, disponibilă în clinici din Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi

Longevity Map 360 este o hartă vie a funcționării corpului, obținută din evaluări morfofiziologice și neurofuncționale. Tehnologia nu doar identifică dezechilibrele, ci și propune soluții.

"Putem identifica anumite patternuri, anumite structuri. Altfel spus: putem descoperi verigile vulnerabile care riscă să rupă coerența organismului nostru. În permanență, viața este un joc între stres și coerență. Știm cu toții că stresul este un factor de care nu putem scăpa – fie că vorbim de stres extern, fie de stres oxidativ, metabolic sau biologic. Ne învârtim, de fapt, în jurul aceluiași termen: stres", a declarat Diana Nemeș, specialist în neuroterapie aplicată, pentru Antena 3 CNN.

Evaluarea timpurie poate preveni afecțiuni grave. Iar inflamația, confirmă specialiștii, este punctul comun al celor mai multe boli degenerative.

"Dacă luăm măsuri din timp şi ne testăm din timp, vedem ce nivel de stres oxidativ avem: inflamaţie. Am testat 50 de mii de creiere. Cele mai multe degenerative sunt legate de inflamaţie, peste tot apare inflamaţia, este o cauză puternică a tot ceea ce înseamnă boală degenerativă", a explicat Alina Robu, psiholog clinician, specialist neurofeedback, psihoterapeut integrativ, conform sursei citate.

Scanarea Longevity Map 360 este deja disponibilă în cinci clinici specializate din marile orașe din România.

"Noi avem clinici în toată ţara: Bucureşti – două, Braşov – una, Cluj – una, Iaşi – una. Oamenii ne pot găsi şi îşi pot face această scanare în marele oraşe alte ţării", a mai spus Alina Robu, psihoterapeut într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Longevity Map 360 devine astfel un ghid predictiv, o imagine în timp real a sănătății, dar și o direcție pentru medicina integrativă a viitorului.