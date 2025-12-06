Negociatorii Ucrainei se întorc din SUA. Zelenski: Am discutat la telefon cu Witkoff aspecte-cheie pentru oprirea vărsării de sânge

2 minute de citit Publicat la 20:49 06 Dec 2025 Modificat la 20:57 06 Dec 2025

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, sâmbătă seară, că a purtat o conversație telefonică ''substanțială şi constructivă'' cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner.

De asemenea, președintele ucrainean a discutat și cu trimișii Kievului în Florida tocmai pentru negocieri cu cei doi reprezentanți ai administrației Trump, în vederea încheierii războiului din Ucraina, transmite presa internațională.

''Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuțiilor cu Statele Unite'', a scris Zelenski pe rețelele sociale.

Liderul ucrainean a precizat că, în timpul dialogului cu Witkoff și Kushner, au fost abordate ''aspecte-cheie ce ar putea asigura oprirea vărsării de sânge și a unei noi potențiale invazii ruse, precum și eliminarea riscului ca Rusia să își încalce angajamentele, așa cum a făcut în mod repetat în trecut''.

I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.



We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025

A treia zi de discu ții î n Florida î ntre americani și ucraineni

Negociatorii ucraineni şi americani se află sâmbătă în Florida pentru a treia zi de discuții pe marginea planului propus de Washington pentru pace în Ucraina.

Sâmbătă, Zelenski a comunicat că așteaptă revenirea la Kiev a celor doi negociatori ai săi, Rustem Umerov și Andrii Gnatov, ultimul fiind șeful Statului Major General al armatei ucrainene.

Președintele ucrainean a precizat că așteaptă de la ei ''un raport detaliat'' al discuțiilor avute cu reprezentanții SUA.

''Nu poate fi discutat totul prin telefon, așa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor.

Abordarea noastră este aceea că trebuie depus orice efort pentru a face funcțională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucție'', a conchis Volodimir Zelenski.

Starmer, Macron și Merz se întâlnesc cu Zelenski la Londra, după negocierile americano-ucrainene din Florida

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar la întâlnire vor participa președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Discuțiile în acest format sunt dedicate eforturilor de a încheia războiul purtat de Rusia în Ucraina și vin după negocierile purtate în Florida, SUA, de Rustem Umerov și Andrii Gnatov cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Luni, la Londra, premierul britanic va reafirma sprijinul țării sale față de Ucraina.

Starmer susține că ucrainenii trebuie să-și decidă singuri viitorul și că o viitoare forță de menținere a păcii va juca un rol vital în garantarea securității acestei țări.

Cu aproape două săptămâni în urmă, cei patru lideri au participat prin videoconferință la reuniunea "Coaliției voluntarilor".

Rusia a atacat din nou Ucraina, în timp ce negociatorii Kievului discutau cu emisarii lui Trump în Florida

Aceasta a fost convocată de Starmer și Macron, în scopul dotării Europei cu o forță de menținere a păcii ce va putea fi desfășurată în Ucraina în cazul unei încetări a focului.

Rusia respinge desfășurarea de forțe occidentale în Ucraina, după o eventuală încetare a focului.

Pacea este deocamdată o perspectivă neclară pentru Kiev, în contextul în care Rusia a lansat vineri noaptea un nou atac masiv cu rachete și drone.

Președintele Zelenski a afirmat că infrastructura energetică a țării a fost principala țintă pentru sute de drone și circa 50 de rachete rusești.

"Coaliția voluntarilor" este formată din 31 de țări, inclusiv România.

Membrii săi au promis un sprijin consolidat pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.