Moldova a cerut ajutorul României după atacul rusesc în Ucraina de azi-noapte. "O situație de urgență". Alarmele au sunat și în Polonia

1 minut de citit Publicat la 18:47 06 Dec 2025 Modificat la 19:36 06 Dec 2025

Stație feroviară distrusă în regiunea Kiev de atacul rusesc cu drone și rachete din noaptea de vineri spre sâmbătă. Foto: Profimedia Images

Compania Moldelectrica, operatorul național al rețelei de electricitate din Republica Moldova, a declarat, sâmbătă, situație de urgență după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, scrie publicația "Pravda Europeană".

"Un bloc energetic important a fost deconectat", iar liniile de interconectare sunt la sarcină maximă, a precizat compania, într-un comunicat.

"Moldelectrica a solicitat asistență de urgență din partea României ca măsură de precauție pentru următoarele ore. Acest lucru permite funcționarea în siguranță a sistemului energetic și previne posibilele supraîncărcări", se arată în document.

Compania a făcut, de asemenea, apel la cetățeni să consume energie electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de supraîncărcări și posibile întreruperi.

Alarmele de atac aerian au răsunat și în Polonia, aparent din greșeală

Interruzione di energia elettrica di emergenza non programmate e cancellazione dei servizi ferroviari nelle regioni di Kiev, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Odessa, Leopoli, Rovno, Poltava, Sumy e Kharkov pic.twitter.com/upZvGfgRjO — Lukyluke31 (@Lukyluke311) December 6, 2025

În noaptea dinaintea zilei de sâmbătă, trupele rusești au lansat un atac amplu cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene.

Exploziile acestora au fost semnalate în Poltava, Luțk, Odesa, Zaporojie și Bila Țerkva, printre altele.

Polonia a ridicat avioanele de vânătoare, dată fiind proximitatea sa de Ucraina.

De altfel, în regiunea poloneză Lublin, sirenele de alarmă au fost activate, aparent din greșeală, în timpul atacurilor rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă.