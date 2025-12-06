Bulgarii de la BTA au primit aprobare să asiste la numărarea voturilor în București

1 minut de citit Publicat la 20:15 06 Dec 2025 Modificat la 20:15 06 Dec 2025

Agenția bulgară BTA a fost acreditată, din partea presei străine, să monitorizeze alegerile din București. Sursa foto: Hepta

Două asociații, o fundație și o agenție de presă străină au primit acreditări de observatori la alegerile pentru Primăria Capitalei, scrie Agerpres.

Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 - Municipiul București a acreditat ca observatori interni la scrutinul de duminică Asociația Funky Citizens, Asociația Expert Forum și Fundația Pentru o Românie Modernă.

Din partea presei străine au fost acreditați reprezentanții Bulgarian News Agency, (BTA), agenția națională de știri din țara vecină.

Acreditările emise de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 sunt valabile, în original sau în copie, la toate secțiile de votare de pe raza municipiului București

Aceste documente permit accesul şi staționarea titularului în locurile publice din zona de votare şi în localul de vot.

De asemenea, observatorii acreditați au dreptul să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

La alegerile din 7 noiembrie, din București, secțiile se deschid pentru cetățeni la ora 7:00 dimineața și se închid la ora 21:00.

După această oră, nu mai este permis accesul alegătorilor în secții însă, dacă la momentul respectiv se mai află în interiorul secțiilor persoane care așteaptă să voteze, procesul electoral se poate prelungi până când ultima persoană își va exercita dreptul legal.

După încheierea procesului de vot se trece la numărarea buletinelor și la completarea proceselor verbale.