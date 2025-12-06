Bolojan, camuflat cu şapcă, la Târgul Gaudeamus. A cumpărat "Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Facebook/Adriana Nica

Premierul României, Ilie Bolojan a mers sâmbătă, camuflat cu o şapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. După ce s-a oprit la unele standuri, prim-ministrul a decis să cumpere volumul "Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial", scris de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN.

Întors din vizita oficială la Viena, prim-ministrul Ilie Bolojan a decis să viziteze astăzi Târgul Gaudeamus, care are loc la Complexul Expozițional Romexpo din Bucureşti. Ca să nu atragă atenţia, oficialul a ales să poarte o şapcă neagră, asortată cu geaca.

Potrivit martorilor, premierul României a răsfoit câteva cărţi şi a cerut să nu fie fotografiat. "A tăiat bani de la Cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură", a transmis Adriana Nica într-o postare pe Facebook, unde a pus singura poză care a fost făcută cu Ilie Bolojan la Târgul de Carte Gaudeamus.

La un moment dat, prim-ministrul României s-a hotărât să achiziţioneze cartea "The Return of Great Powers: Russia, China, and the Next World War" (n.r.: "Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial"), scrisă de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN.

"Premierul Bolojan răsfoind cartea lui Cosmin Popa. A venit fără tam-tam, ba chiar m-a rugat să nu-l pozăm, ceea ce fac eu este un semn către colegi să nu-l pozeze.

A tăiat bani de la Cultură, așa că nu i-am dat nimic mai mult de recomandări de lectură. Și-a cumpărat «Întoarcerea Marilor Puteri», de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, care identifică o nouă ordine globală, marcată de incertitudine și de acapararea puterii la nivel mondial", a scris Adriana Nica pe contul ei de Facebook.

"Premierul citeşte mult"

Un invitat prezent în platoul emisiunii "Zona Zero", moderată de Mihaela Bârzilă, a subliniat în timpul declaraţiilor că premierul citeşte foarte mult.

"Premierul este şi el om, nu? Mai mult decât atât, uite, are o apariţie la o expoziţie de carte. A luat o carte foarte interesantă (...). Foarte bună cartea, am cumpărat-o şi eu, nu am terminat-o încă, însă, cartea respectivă priveşte această provocare extraordinară pe care o avem în acest moment, provocare care a început expansionistă, da, a Chinei şi a Rusiei, provocare care a început cu războiul din Ucraina, mai abitir decât altă dată. Şi... provocările acestea: cum sunt ele privite, cum sunt ele percepute de Statele Unite ale Americii, noua ordine mondială, o reaşezare a puterilor.

În acest context, Sciutto spune că, practic, ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, de fapt, un pic mai înainte: Căderea Zidului Berlinului şi tot ce a urmat, el a asemuit cu momentul 1939. Deci, de aici această zguduire a forţelor, a marilor puteri pe întregul mapamond", a spus una dintre invitatele prezentatoarei Antena 3 CNN.

