Ilie Bolojan merge în Austria pentru a consolida "relațiile bilaterale". Face o oprire şi la Budapesta, pentru o întâlnire cu Orban

3 minute de citit Publicat la 20:57 02 Dec 2025 Modificat la 20:57 02 Dec 2025

Programul vizitei include discuții tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac. Foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, va merge într-o vizită oficială la Viena, Austria, în perioada 3–4 decembrie, la invitația omologului austriac. În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker. Mai mult, Bolojan va face o oprire şi în Ungaria, unde va avea o întâlnire cu premierul Viktor Orban, potrivit unui comunicat de presă.

În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu Cancelarul Federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoțit de ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Programul vizitei include discuții tête-à-tête, convorbiri în plen, precum și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanți ai companiilor românești și austriece. De asemenea, prim-ministrul va participa la recepția de Ziua Națională a României, organizată de Ambasada României în Austria.

"Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră.

Cooperarea în sectorul economic va viza și alte domenii cu potențial de creștere a investițiilor pe ambele piețe. Discuțiile vor aborda și sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)", se arată în comunicat.

O atenție specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic. Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, "o prioritate majoră pentru Guvernul României".

Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker.

"Pentru a face progrese reale, este însă esențial să avem un dialog deschis și cu vecinii direct implicați și afectați de funcționarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice. De aceea, în drum spre Viena, premierul Ilie Bolojan va avea o întâlnire la Budapesta cu premierul Ungariei Viktor Orban, cu participarea liderului UDMR Kelemen Hunor. Va fi discutată cooperarea între România, Ungaria și Austria pentru dezvoltarea interconectărilor în sectorul energiei electrice", mai notează comunicatul.

În Austria, premierul va fi însoțit de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și Dragoș Hotea, Secretar de Stat.

Programul lui Ilie Bolojan

Miercuri, 3 decembrie

Ora 11:30 - Întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la sediul Guvernului Ungarie din Budapesta.

Ora 18:00 - Participare la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României, la Ambasada României la Viena, unde participă reprezentanți ai comunității românești din Republica Austria. Invitați oficiali sunt: Christian Stocker, Cancelarul Republicii Austria, Claudia Plakolm, ministrul federal pentru UE, Cancelaria Federală a Republicii Austria.

Alocuțiunile oficiale vor fi transmise live pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Joi, 4 decembrie

Ora 11:00 - Ceremonia de primire cu onoruri militare a prim-ministrului României, Ilie Bolojan, de către cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker, la Ballhausplatz, Viena.

Ceremonia va fi transmisă live pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Ora 11:10 - Întrevederea tête-à-tête a premierului României Ilie Bolojan cu cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker.

Ora 11:25 - Întrevederea în plen a celor două delegații.

Ora 12:15 - Declarații comune de presă susținute de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și cancelarul Republicii Austria, Christian Stocker. Declarațiile vor fi susținute în limbile germană și română şi va fi asigurată traducere simultană.

Declarațiile vor fi transmise live pe conturile de Facebook și Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Ora 12:35 - Dejun de lucru oferit de către Cancelarul Federal al Republicii Austria, Christian Stocker, în onoarea prim-ministrului României, Ilie Bolojan, cu participarea reprezentanților mediului de afaceri

Ora evenimentelor este ora locală.