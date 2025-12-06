Imagini surprinzătoare la Mamaia: O femeie se bălăcește în mare și stă la plajă, deși afară sunt doar 8 grade

Cu toate acestea, femeia a petrecut câteva minute bune în apă. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Imagini surprinzătoare de pe litoralul românesc. La Mamaia, o femeie a atras toate privirile după ce a decis să facă baie în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute.

Deși termometrele arătau doar 8 grade Celsius în aer, iar apa mării nu depășea 12 grade, femeia, ucraineancă, nu doar că a intrat în apă fără ezitare, dar "a făcut şi plajă" pe mal, de parca ar fi fost în plină vară.

Medicii atrag însă atenția că astfel de gesturi pot fi periculoase. Expunerea prelungită la apă rece poate duce la hipotermie, iar organismul poate reacționa în mod neașteptat. Cu toate acestea, femeia a petrecut câteva minute bune în apă.

Separat, Ciclonul Byron, care a făcut prăpăd în Grecia vineri, mătură și o parte din țara noastră. Potrivit ANM, afectate sunt județele din sud-estul țării, unde până duminică seară vântul va bate cu putere și va ploua.

"Viteza la rafală în jurul a 65km/h. În plus, tot în regiunile sudice și tot ca urmare a influenței acestui ciclon și precipitații, astăzi sub formă de ploaie, pentru că temperaturile sunt în continuare ridicate pentru începutul lunii decembrie. Avem precipitații sub formă de ploaie pe arii destul de extinse în Oltenia, Muntenia, Dobrogea. Treptat și ele vor înceta pe parcursul nopții care urmează", a spus Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.