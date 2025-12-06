Antena 3 CNN Externe Un român urmărit internaţional a fost arestat în Marea Britanie. El a ucis cu maşina un bărbat şi pe fiica acestuia

Un român urmărit internaţional a fost arestat în Marea Britanie. El a ucis cu maşina un bărbat şi pe fiica acestuia

A.E.D.
1 minut de citit Publicat la 19:05 06 Dec 2025 Modificat la 19:07 06 Dec 2025
poza de la accidentul provocat de Georgian Dumitru Pîrvu pe 29 aprilie 2021
Accidentul teribil a avut loc pe 29 aprilie 2021 într-o localitate din judeţul Ialomiţa.

Un român urmărit internaţional după ce a ucis intenţionat cu maşina un tânăr de 21 de ani şi pe fetiţa acestuia de un an şi 4 luni, a fost prins şi arestat în Marea Britanie. Tragedia a avut loc în 2021, când şoferul criminal venise din străinătate ca să facă Paștele în țară. După ce s-a îmbătat şi s-a certat cu rudele iubitei sale, acesta a urcat la volan, alături de femeie, şi a ameninţat că intră în prima maşină pe care o vede. Şi exact asta a făcut. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional. 

Capturarea lui Georgian Dumitru Pîrvu, în vârstă de 38 de ani, a fost posibilă după o operaţiune de amploare între agenţii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Marea Britanie. Românul a distrus o familie tânără pe în urmă cu aproape cinci ani, mai exact pe 29 aprilie 2021, după o discuţie aprinsă cu rudele partenerei sale. 

La momentul tragediei, individul avea 31 de ani şi se afla în maşină cu iubita lui. El era beat, a condus cu 126 km/h şi, la un moment dat, a tras de volan ca să ajungă pe contrasens, unde a lovit frontal un autoturism în care se aflau un bărbat şi soţia lui, dar şi fiica acestora, care avea doar un an şi patru luni. Fetiţa a murit pe loc, iar tatăl ei, la câteva zile după accident.

Mama fetiţei a suferit răni grave şi a rămas cu sechele după tragedia teribilă, care a avut loc în urmă cu aproape cinci ani, în judeţul Ialomiţa. Recent, Georgian Dumitru Pîrvu a fost încătuşat de poliţiştii britanici

"Pe numele său era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de către Tribunalul Ialomiţa, o condamnare de 20 de ani de detenţie pentru violenţă în familie în forma omorului calificat", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Cristi Georgescu.

Autorităţile din Marea Britanie urmează să demareze procedurile de extrădare pentru Georgian Dumitru Pîrvu ca să fie adus în România, unde îşi va inspăşi pedeapsa cu închisoarea. 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: roman arestat Marea Britanie urmărit internaţional accident

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close