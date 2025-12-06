Un român urmărit internaţional a fost arestat în Marea Britanie. El a ucis cu maşina un bărbat şi pe fiica acestuia

Accidentul teribil a avut loc pe 29 aprilie 2021 într-o localitate din judeţul Ialomiţa.

Un român urmărit internaţional după ce a ucis intenţionat cu maşina un tânăr de 21 de ani şi pe fetiţa acestuia de un an şi 4 luni, a fost prins şi arestat în Marea Britanie. Tragedia a avut loc în 2021, când şoferul criminal venise din străinătate ca să facă Paștele în țară. După ce s-a îmbătat şi s-a certat cu rudele iubitei sale, acesta a urcat la volan, alături de femeie, şi a ameninţat că intră în prima maşină pe care o vede. Şi exact asta a făcut. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Capturarea lui Georgian Dumitru Pîrvu, în vârstă de 38 de ani, a fost posibilă după o operaţiune de amploare între agenţii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa şi Biroul Ataşatului de Afaceri Interne din Marea Britanie. Românul a distrus o familie tânără pe în urmă cu aproape cinci ani, mai exact pe 29 aprilie 2021, după o discuţie aprinsă cu rudele partenerei sale.

La momentul tragediei, individul avea 31 de ani şi se afla în maşină cu iubita lui. El era beat, a condus cu 126 km/h şi, la un moment dat, a tras de volan ca să ajungă pe contrasens, unde a lovit frontal un autoturism în care se aflau un bărbat şi soţia lui, dar şi fiica acestora, care avea doar un an şi patru luni. Fetiţa a murit pe loc, iar tatăl ei, la câteva zile după accident.

Mama fetiţei a suferit răni grave şi a rămas cu sechele după tragedia teribilă, care a avut loc în urmă cu aproape cinci ani, în judeţul Ialomiţa. Recent, Georgian Dumitru Pîrvu a fost încătuşat de poliţiştii britanici

"Pe numele său era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de către Tribunalul Ialomiţa, o condamnare de 20 de ani de detenţie pentru violenţă în familie în forma omorului calificat", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Cristi Georgescu.

Autorităţile din Marea Britanie urmează să demareze procedurile de extrădare pentru Georgian Dumitru Pîrvu ca să fie adus în România, unde îşi va inspăşi pedeapsa cu închisoarea.