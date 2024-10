Adevărul despre tocătorul din lemn vs. cel din plastic. Care este mai periculos

Inoxul, Teflonul sau materialele plastice sunt preferate în industria alimentară. Foto: Getty Images

Alegerea tocătorului de bucătărie a devenit un subiect controversat în ultima perioadă. În acest context, Alexandru Cîrîc, directorul ICA, a subliniat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, recentele preocupări legate de contaminarea cu microplastice și siguranța alimentară. „Microplasticul poate contamina. Însă descoperim, de fapt, că tot ce avem în jurul nostru este contaminat cu microplastice. Este un lucru pe care, în curând, va trebui să ni-l asumăm sub o formă sau alta”, a afirmat Cîrîc.

Această contaminare are legătură cu multe produse pe care le consumăm. „Nu de puține ori descoperim în timp că un anumit produs are efecte adverse. Și foarte ușor putem da exemplul îndulcitorilor. Aspartamul s-ar putea să aibă efecte cancerigene, sucraloza s-ar putea să aibă efecte teratogene sau mutagene, iar alți îndulcitori pot avea tot felul de efecte la care nu ne-am fi așteptat. Am consumat timp de 10, 20 de ani, la fel se întâmplă și cu plasticul. Este același lucru. Noi am consumat plasticul, am utilizat plasticul o perioadă foarte lungă de timp. Acum, de fapt, ne asumăm lucrurile pe care nu le-am studiat la timp.”

În ceea ce privește tocătoarele din lemn, Cîrîc a vorbit și despre riscurile bacteriilor: „Din păcate, lemnul nu este în regulă, pentru că este un material foarte poros care reține în interior. Pe de o parte poate reține încărcătură bacteriană, iar pe de altă parte, reține bucăți foarte mici de aliment care vor facilita ulterior dezvoltarea bacteriană.” Din aceste motive, el subliniază că în industria alimentară lemnul nu este acceptat, fiind preferate inoxul, Teflonul sau materialele plastice.

Directorul ICA recomandă utilizarea blaturilor de piatră pentru tăiere, afirmând: „Blatul pe care îl avem în bucătărie, dacă este din piatră, poate fi folosit direct pentru stocare și tăiere.”

Cu toate acestea, el consideră că suprafețele de material plastic pot fi utilizate în siguranță, deoarece preluarea de microplastice de pe o astfel de suprafață este destul de mică.