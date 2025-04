Moscova vrea să utilizeze o companie americană pentru a hrăni armata rusă

Soldații ruși merg spre Piața Roșie din Moscova, în timpul repetiției paradei militare de Ziua Victoriei, pe 7 mai 2022 Foto: Hepta

Autoritățile ruse lucrează la un plan care prevede că o companie americană confiscată de Kremlin și plasată sub controlul statului va fi utilizată pentru a aproviziona cu alimente armată rusă, ceea ce ar putea pune în pericol îmbunătățirea relațiilor dintre Rusia și SUA, arată documentele consultate de Reuters, potrivit Agerpres.



Într-un moment în care Washingtonul și Kremlinul negociază o încetare a războiului din Ucraina, situația producătorului de conserve de alimente Glavprodukt, singura companie americană care a fost trecută sub controlul statului rus, a ajuns în lumina reflectoarelor. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a spus că subiectul Glavprodukt va fi inclus în discuțiile despre resetarea relațiilor ruso-americane.



În prezent, Glavprodukt este sub controlul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietăților Statului, Rosimushchestvo, după ce a fost confiscată de la omul de afaceri Leonid Smirnov, care locuiește la Los Angeles.



Potrivit unei scrisori trimise de noua echipă managerială de la Glavprodukt către Procurorul general al Rusiei, și consultată de Reuters, trecerea Glavprodukt sub controlul statului a fost impusă de necesitatea de a asigura o producție stabilă, inclusiv pentru livrări viitoare către Garda Națională și Ministerul Apărării.

În luna martie a acestui an, cotidianul RBC a dezvăluit că procurorii ruși l-au acuzat pe Smirnov și companiile controlate de el că au scos din Rusia aproximativ 1,38 miliarde ruble (17 milioane de dolari) între 2022 și 2024.



În data de 12 martie, activele Glavprodukt au fost confiscate de Tribunalul de arbitraj din Moscova la cererea Procurorului General. O audiere este programată pentru data de 18 aprilie. Smirnov a negat orice infracțiune și susține că procesul este "o manevră rusească" pentru a-i fura compania.

Cum a "furat" Rusia subsidiarele Carlsberg și Fortum

Subsidiarele din Rusia a aproximativ o duzină de companii europene au fost expropriate prin decret prezidențial, printre care producătorul danez de bere Carlsberg și compania finlandeză de utilități Fortum, iar Kremlinul a avertizat că vor urma și alte confiscări.



Invadarea Ucrainei trebuia să fie o operațiune rapidă, însă războiul durează de peste trei ani, ceea ce a obligat Rusia să majoreze cheltuielile militare și să își înăsprească controlul asupra activelor strategice. În 2022, Rusia căuta cu disperare provizii militare, inclusiv alimente.



Scrisoarea consultată de Reuters dezvăluie persoanele care urmează să profite de pe urma exproprierii. În scrisoare se precizează că Rosimushchestvo a numit un nou director general la Glavprodukt, la cererea producătorului de alimente Druzhba Narodov. Această companie a fost singurul furnizor al gărzii naționale a Rusiei în perioada 2019-2020.



Cine este proprietarul Druzhba Narodov este o informație clasificată, însă în 2022 cotidianul Kommersant, citând informațiile disponibile în Registrul Comerțului din Rusia, a dezvăluit că entități care au legături cu holdingul agricol 'Agrocomplex, controlat de N. I. Tkachev, au preluat Druzhba Narodov.



Tkachev, sancționat de Uniunea Europeană în 2014 pentru sprijinul oferit Moscovei la anexarea Peninsulei Crimeea, a fost numit anul următor în postul de ministru rus al Agriculturii, și documentele arată că el este și președintele Consiliului de Administrație al holdingului Agrocomplex.