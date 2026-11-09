Europa va fi lovită de furtuna Bruna și depresiunea Charles. Spania a emis deja cod roșu de ploi și viituri. Ce alte țări sunt afectate

2 minute de citit Publicat la 15:44 09 Noi 2026 Modificat la 15:44 09 Noi 2026

Nori de furtună deasupra orașului Barcelona din Spania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un nou episod de vreme severă amenință Peninsula Iberică. După furtuna Adam, regiunea urmează să fie afectată de furtuna Bruna, apoi de depresiunea Charles, un sistem atmosferic de origine subtropicală care va aduce ploi abundente, vânt puternic și condiții meteo dificile pe mare. Între timp, Spania a emis deja cod roșu de ploi pentru mai multe zone, unde sunt prognozate cantități de apă deosebit de mari și risc major de inundații. Nici alte țări europene nu vor fi ocolite de precipitații, fiind anunțate avertizări de vreme rea în Portugalia, sudul Germaniei și Italia.

Potrivit meteorologilor, depresiunea Charles, denumită de Serviciul Meteorologic Portughez, este un sistem de origine subtropicală care va interacționa cu circulația furtunii Bruna, urmând să fie absorbită în circulația generală a acesteia. Evoluția celor două sisteme va favoriza apariția unor fenomene meteorologice deosebit de intense, printre care precipitații abundente, perioade prelungite de ploaie, intensificări puternice ale vântului și o stare agitată a mării.

Primele efecte ale noului sistem ar putea fi resimțite în Madeira, în timp ce Portugalia continentală ar urma să fie afectată în special miercuri, 11 noiembrie. Episodul de vreme severă va continua, într-o măsură mai redusă, și joi, 12 noiembrie.

Spania, sub cod roșu de ploi și risc de viituri

Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) a emis avertizare de cod roșu pentru nordul provinciei Cáceres și sudul provinciei Ávila. Alerta este valabilă marți, 10 noiembrie, în intervalul orar 09:00–23:59.

Meteorologii avertizează că precipitațiile ar putea depăși 120 de litri pe metru pătrat în numai 12 ore. AEMET clasifică situația drept un pericol extraordinar, avertizând asupra riscului de inundații și a creșterii semnificative a debitelor râurilor și cursurilor de apă. Populația din zonele vizate este îndemnată să manifeste prudență maximă.

Traiectoria depresiunii Charles, încă incertă

Unul dintre cele mai importante aspecte în evoluția noului sistem depresionar este traiectoria sa, care rămâne deocamdată incertă. Mai multe modele numerice de prognoză oferă scenarii diferite privind deplasarea nucleului depresiunii.

Modelele europene ECMWF și canadian GEM indică posibilitatea ca centrul sistemului să treacă în apropierea Lisabonei sau chiar peste această regiune. În schimb, modelele americane GFS și ICON anticipează o deplasare mai sudică a depresiunii.

Aceste diferențe pot influența semnificativ distribuția precipitațiilor, intensitatea vântului și regiunile care vor resimți cele mai puternice efecte ale furtunii. O eventuală modificare a traiectoriei ar putea schimba considerabil prognoza pentru anumite zone din Peninsula Iberică.

Potrivit estimărilor actuale, cele mai afectate regiuni de deplasarea depresiunii Charles ar putea fi vestul și sud-vestul Peninsulei Iberice, în special sectorul cuprins între Capul São Vicente și Golful Cádiz.

Avertizări de vreme severă și în alte țări europene

Episodul de vreme instabilă nu se limitează la Peninsula Iberică. Sunt anunțate avertizări de cod portocaliu de ploi în Portugalia, sudul Germaniei și Italia, în timp ce Elveția se află sub cod galben de precipitații.

Meteorologii atrag atenția că sistemele depresionare de origine tropicală sau subtropicală, atunci când interacționează cu circulația atmosferică specifică latitudinilor temperate, pot avea o evoluție complexă și dificil de anticipat.

În acest context, monitorizarea permanentă a depresiunii Charles este esențială, iar avertizările meteorologice ar putea fi actualizate pe măsură ce apar noi date din modelele de prognoză.

AEMET a anunțat că va publica informații suplimentare într-un buletin special privind evoluția fenomenelor și regiunile care vor fi afectate.

Succesiunea furtunii Bruna și a depresiunii Charles aduce astfel un nou episod de vreme severă în Europa, cu riscuri de inundații, viituri, vânt puternic și fenomene periculoase în zonele de coastă.

Pe 18 octombrie, în timpul Furtunii Adam, o româncă a murit înecată după ce a intrat să înoate în mare în ciuda avertizărilor.