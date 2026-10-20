Prima victimă a furtunii Adam în Spania este o româncă de 55 de ani. Intrase să înoate în mare în ciuda avertizărilor

Furtuna Adam a făcut prima victimă în Comunitatea Valenciană. O femeie din România în vârstă de 55 de ani s-a înecat duminică, în timp ce înota împreună cu un bărbat în vârstă de 71 de ani pe plaja Almardà din municipiul Sagunto. Imprudența gravă din partea cuplului a costat-o ​​viața pe femeie, în timp ce bărbatul a reușit să iasă din apă cu mare dificultate.

Tragicul incident a avut loc duminică, în jurul orei 20:00. La linia telefonică de urgență 112 s-a primit un apel de la un locuitor care a raportat dispariția unei femei în apele din largul insulei Sagunto, relatează presa spaniolă. Victima intrase în mare cu un bărbat, în ciuda alertei portocalii de furtună. Potrivit martorului care a dat alarma, cei doi s-au dezbrăcat pe țărm şi au intrat goi în apele agitate ale mării. Când l-a văzut pe bărbat întorcându-se epuizat și faptul că femeia nu a ieşit din apă, locuitorul a sunat imediat la 112.

Bărbatul care o însoţea pe femeie, un olandez în vârstă de 71 de ani, închiriase o casă în zona plajei Almardà pentru weekend și stabilise o întâlnire cu victima, dar nu formau un cuplu, conform primelor investigații ale poliției. Amândoi păreau a fi în stare de ebrietate sau sub influența unor substanțe interzise, potrivit persoanei care a sunat la serviciile de urgență.

În urma dispariției femeii pe mare, Serviciul de Salvare Maritimă din Valencia a coordonat o operațiune rapidă de căutare, la care s-au folosit, printre alte resurse, un elicopter și o ambarcațiune a pompierilor. La scurt timp după ce cadavrul a fost găsit pe plaja Canet d'en Berenguer, foarte aproape de locul unde victima a fost luată de valuri, surse polițienești au confirmat că trupul era al femeii dispărute.

După ce au primit alerta de urgență pe mare, mai multe patrule din cadrul Gărzii Civile și al Poliției Locale Sagunto s-au deplasat la fața locului. Ofițerii au participat, de asemenea, la operațiunea de căutare a femeii până când i-au găsit trupul pe țărm. O echipă din cadrul Poliției Judiciare a Gărzii Civile a preluat ancheta.

Cadavrul a fost transferat la Institutul de Medicină Legală din Valencia pentru autopsie.