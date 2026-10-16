Furtuna Adam lovește Europa, cu ploi și vijelii: Fenomenul DANA e cauza. S-au emis alerte meteo cod roșu și portocaliu lângă Mediterană

Fenomenul DANA și furtuna Adam în Europa, 17-18 octombrie 2026. Sursa foto: Tropicaltidbits.com

O nouă furtună puternică, denumită Adam de Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET), ar putea aduce un episod de vreme extremă în mai multe regiuni din vestul și centrul bazinului mediteraneean, începând de sâmbătă, 17 octombrie. Cele mai expuse zone sunt litoralul mediteraneean al Spaniei continentale și Insulele Baleare, unde sunt prognozate ploi abundente și persistente, însoțite de furtuni și risc de viituri. În anumite zone, cantitățile de precipitații ar putea depăși 300 de litri pe metru pătrat. Sunt vizate, de asemenea, sudul Franței, Corsica și nordul Italiei, unde sunt semnalate avertizări meteorologice de cod roșu și portocaliu.

Episodul de vreme severă ar putea continua până la mijlocul săptămânii viitoare, iar evoluția sistemului atmosferic va determina intensitatea precipitațiilor și distribuția zonelor afectate.

Ploi torențiale și risc de inundații în Spania

AEMET a avertizat asupra unui episod de instabilitate atmosferică ce ar putea afecta puternic zonele de coastă mediteraneene ale Spaniei și Insulele Baleare. Sunt așteptate precipitații abundente și persistente, însoțite de descărcări electrice și furtuni.

Cantitățile de apă ar putea depăși local 300 l/mp, ceea ce înseamnă peste 300 de litri de apă pe un metru pătrat. Astfel de acumulări pot favoriza inundațiile, viiturile rapide și creșterea bruscă a nivelului râurilor și al altor cursuri de apă.

Primele avertizări de cod galben și portocaliu au fost emise în Spania, în funcție de zonele vizate și de intensitatea fenomenelor prognozate. Riscurile sunt mai mari în regiunile în care precipitațiile se mențin timp îndelungat sau cad în intervale scurte, cu intensitate ridicată.

Duminică, 18 octombrie, și luni, 19 octombrie, ar putea fi zile importante pentru evoluția episodului, însă prognozele pot fi actualizate pe măsură ce devin mai clare traiectoria și intensitatea sistemului atmosferic.

De ce se formează furtuna Adam: Fenomenul DANA revine

Fenomenul este asociat cu formarea unei depresiuni de altitudine, cunoscută sub acronimul DANA, provenit din expresia spaniolă Depresión Aislada en Niveles Altos. Termenul desemnează o depresiune atmosferică izolată la altitudini mari, care apare atunci când o masă de aer rece se desprinde de circulația atmosferică generală și rămâne deasupra unei anumite regiuni.

Atunci când aerul rece de la altitudine se suprapune peste aerul mai cald și umed din apropierea suprafeței mării, atmosfera devine instabilă. Această diferență de temperatură favorizează ascensiunea aerului cald, formarea norilor convectivi și dezvoltarea furtunilor.

În bazinul mediteraneean, un factor important este temperatura mării. Apa poate păstra o cantitate semnificativă de căldură până toamna, în timp ce aerul de deasupra Europei începe să se răcească. Marea transferă căldură și vapori de apă către atmosferă, alimentând instabilitatea.

Dacă aerul cald și umed este împins în sus, vaporii de apă se condensează și formează nori cu dezvoltare verticală puternică. În anumite condiții, acest proces poate produce furtuni intense și cantități foarte mari de precipitații, mai ales atunci când sistemele noroase rămân deasupra aceleiași regiuni pentru o perioadă îndelungată.

Poate deveni furtuna Adam un „uragan mediteranean”?

În anumite condiții, o depresiune atmosferică din Marea Mediterană se poate intensifica și organiza într-un sistem ciclonic cu unele caracteristici asemănătoare ciclonilor tropicali. Acest tip de fenomen este cunoscut sub numele de medicane, termen format din cuvintele englezești Mediterranean și hurricane (n.r. uragan mediteranean”.

Un astfel de sistem poate dezvolta benzi noroase spiralate, vânturi puternice și, în anumite cazuri, un centru relativ lipsit de nori. Căldura și umiditatea furnizate de mare, împreună cu energia eliberată prin condensarea vaporilor de apă, pot contribui la intensificarea sa.

Totuși, nu orice depresiune atmosferică sau DANA se transformă într-un medicane. În cazul furtunii Adam, o asemenea evoluție nu trebuie considerată certă în lipsa unei confirmări din partea serviciilor meteorologice.

Nordul Italiei, sub amenințarea vremii severe

Nordul Italiei se numără printre regiunile care trebuie urmărite în contextul evoluției sistemului atmosferic.

Informațiile meteorologice disponibile indică avertizări de cod roșu și portocaliu pentru anumite zone.

Codurile de alertă diferă în funcție de regiune, intervalul de timp și riscul estimat. Acestea pot viza precipitații abundente, inundații sau alte fenomene periculoase, iar situația trebuie verificată în buletinele oficiale actualizate.

Sudul Franței și Corsica, printre regiunile urmărite

Sudul Franței și Corsica sunt, de asemenea, incluse în zonele care ar putea fi afectate de instabilitatea atmosferică din bazinul mediteraneean.

Serviciul meteorologic francez Météo-France monitorizează evoluția vremii și publică avertizări în funcție de intensitatea fenomenelor și de riscurile estimate pentru fiecare departament. Localizarea și intensitatea precipitațiilor pot varia pe măsură ce sistemul atmosferic se deplasează.

Cât va dura episodul de vreme severă

Primele efecte sunt așteptate sâmbătă, 17 octombrie, iar precipitațiile ar putea deveni deosebit de intense duminică și luni, în anumite regiuni din Spania și din bazinul mediteraneean.

Instabilitatea ar putea continua până spre mijlocul săptămânii viitoare. Traiectoria sistemului și distribuția precipitațiilor vor determina care regiuni vor înregistra cele mai mari acumulări de apă.

Autoritățile recomandă populației să urmărească avertizările meteorologice oficiale, să evite traversarea drumurilor inundate și să nu se apropie de cursurile de apă care pot crește rapid în timpul ploilor torențiale.