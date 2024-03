Adina Vălean, Comisarul European pentru Transport, la Congresul PPE: "Şase rezoluţii vor fi adoptate"

Adina Vălean, Comisarul European pentru Transport, a participat, astăzi, la Congresul PPE de la Bucureşti, ocazie cu care a declarat că transportatorii europeni au renunţat la proteste, după ce acordurile de tranzit ale transporturilor din Ucraina şi Republica Moldova au fost adoptate.

Adina Vălean a fost invitată în ministudioul Antena 3 CNN de la Congresul PPE, acolo unde a vorbit despre protesul transportatorilor, dar şi despre soluţiile implementate în acorduri.

"Şi transportatorii au avut chestiuni, în special în Polonia, împotriva acestor transporturi, să spunem, din Ucraina. Concluzia la care am ajuns, şi vă rog să observaţi că transportatorii nu mai fac proteste, a fost următoarea: în sine, acordurile sunt foarte bune, au suficiente garanţii, dar ceea ce lipseşte exact sunt implementarea şi controlul. Şi noi, de exemplu, la Transporturi, am identificat într-un dialog cu transportatorii europeni, polonezi în particular, chestiuni care, să spunem, au fost reclamate. Le-am reafirmat în cadrul noului acord de tranzit pentru transporturile rutiere ucrainene şi moldovene şi lucrurile s-au calmat. Pentru implementare, în prima linie, stau autorităţile naţionale, care au reguli, au legislaţie, trebuie să facă controale şi să verifice", a declarat Adina Vălean.

Totodată, Adina Vălean a explicat că la Congresul PPE vor fi adoptate şase rezoluţii pentru rezolvarea problemelor fermierilor şi transportatorilor.

"La nivel european avem acordurile, care sunt bune şi au suficiente garanţii. Felul în care se aplică este poate, să spunem, discutabil. Rămâne faptul că nu cunosc în amănunt care este problematica fermierilor, pe care o revendică astăzi. Dar v-am dat exemplul transportatorilor. Când vine vorba de fermieri, să ştiţi că avem una din cele şase rezoluţii pe care Congresul PPE le va adopta, de fapt, le-am dezbătut de dimineaţă şi au fost agreate, este una pe care am pus-o eu, împreună cu colegele mele, care vizează exact problematică dezvoltării economie a zonelor rurale, a industriei locale, a agricultorilor, a conectivităţii lor cu zonele urbane, cu pieţele de desfacere şi aşa mai departe. O preocupare pentru ce înseamnă rural, viaţa economică în jurul acestui spaţiu, există pentru Partidul Popular European. E prins şi în manifest", a mai precizat Adina Vălean.