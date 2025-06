Guvernul Bolojan va introduce posibilitatea legală a concediului de creștere a copilului pentru bunici, în locul părinților

Ilie Bolojan, la prima ședință de guvern. Foto: gov.ro

Noul executiv condus de Ilie Bolojan propune o serie de măsuri sociale în favoarea familiilor, precum și pentru integrarea grupurilor vulnerabile.

Conform programului de guvernare asumat de noul guvern, se va oferi posibilitatea legală pentru bunicii care sunt încă salariați de a beneficia, în locul părinților, de concediu pentru creșterea copilului. Guvernul va propune astfel „flexibilizarea modului de îngrijire a copilului” în primii 2 ani de viață, susținând revenirea mai rapidă a părinților la serviciu, dacă ei doresc acest lucru, în timp ce bunicii vor putea lua concedii pentru creșterea nepoților.

De asemenea, pentru o revenire graduală la lucru, părinții vor putea munci cu jumătate de normă, până la 4 ore pe zi, păstrând 50% din indemnizația de creștere a copilului. Guvernul argumentează că o astfel de prevedere va susține „un echilibru adecvat între viața profesională și responsabilitățile de părinte”.

Alte măsuri guvernamentale prevăd stimularea angajării persoanelor cu mai mulți copii. Astfel, firmele care angajează părinți cu cel puțin trei copii vor beneficia de sprijin de la stat sub forma unei subvenții de 2.250 lei pe lună, timp de un an. În același timp, mamele cu minim trei copii și active profesional – salariate sau cu activități independente – vor primi un stimulent lunar de 1.000 lei, tot pentru un an de zile.

Nu în ultimul rând, guvernul anunță realizarea unei strategii pentru economia socială, care sprijină antreprenoriatul social și integrarea celor aflați în risc de excluziune socială.