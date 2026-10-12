Ce pensie are Petre Roman, fostul premier ajuns la 80 de ani. Spune că mai și muncește ca să câștige bani în plus

Petre Roman, fost premier al României, a împlinit 80 de ani pe 22 iulie. Sursa foto: Agerpres

Ajuns la vârsta de 80 de ani, Petre Roman rămâne activ și nu se grăbește să pună capăt carierei sale profesionale. Fost prim-ministru al României, acesta continuă să predea, să participe la conferințe internaționale și să se implice în proiecte academice. Recent, acesta a dezvăluit cum își petrece timpul, ce alte activități îi aduc venituri și ce pensie încasează după zeci de ani de muncă.

Ce pensie are Petre Roman la 80 de ani

Petre Roman a vorbit despre obiceiurile care îl ajută să își păstreze energia la 80 de ani la emisiunea "Poarta Pangrati" de la TVR 2, moderată de Marina Almășan. Fostul șef al Guvernului a declarat că înotul este una dintre activitățile pe care le practică regulat și a mărturisit că se bucură din plin de această etapă a vieții sale.

"Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. M-ați rugat să aduc celebrul pulover roșu purtat la Revoluție, dar nu am avut cum. Dar l-am adus pe cel pe care l-am purtat când am devenit prim-ministru", a precizat fostul premier în cadrul interviului.

La un moment dat, în timpul declaraţiilor, Petre Roman a făcut referire și la situația sa financiară, dezvăluind că pensia i-a fost majorată în urma recalculării din 2024. Potrivit acestuia, modificarea i-a adus un plus de 2.300 de lei la venitul lunar.

"Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…). Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei", a explicat fostul prim-ministru.

Ce alte activități îi aduc venituri lui Petre Roman

Pensia nu este singura sursă de venit a lui Petre Roman. La vârsta de 80 de ani, acesta continuă să lucreze în domeniul academic și spune că este remunerat pentru cursurile pe care le susține. De asemenea, fostul premier ocupă o funcție la o universitate din Geneva, unde desfășoară activități didactice.

"Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea", a mai spus el.

Implicarea în mediul academic presupune și deplasări peste hotare, unde Petre Roman ia parte la reuniuni și manifestări științifice. Astfel, fostul premier își menține un ritm de lucru susținut și rămâne conectat la inițiative și colaborări internaționale.

"Fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință", a adăugat fostul premier al României.