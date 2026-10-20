Ce spune Luca Niculescu, întrebat dacă este un premier „de paravan” pentru PSD

Premierul a spus că și-ar fi dorit o coaliție mai largă. FOTO: Agerpres

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, în conferința de presă, de la finalul primei ședințe de Guvern, că a fost desemnat de președintele României, la finalul unei negocieri care s-a întins pe două săptămâni, cu toate partidele politice. Premierul a spus că și-ar fi dorit o coaliție mai largă și a subliniat că va colabora cât mai bine cu PSD, partid aflat la guvernare, dar și cu ceilalți membri ai Executivului care nu fac parte din partide.

„Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice.

După cum spuneam, Partidul Social Democrat este cel care a acceptat să intre la guvernare. Mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în Parlament.

Voi avea o colaborare, o conlucrare cât mai bună cu Partidul Social Democrat, pentru că este un partid aflat la guvernare. De asemenea, voi discuta cu toți colegii care sunt în acest Guvern și care nu sunt membri de partid”, a declarat premierul.

Luca Niculescu, despre relația cu PSD

Întrebat cum se simte într-un guvern alături de PSD, Luca Niculescu a declarat că președintele i-a oferit mai multe opțiuni pentru formarea Guvernului, după trei tentative eșuate.

Luca Niculescu a subliniat că PSD a fost partidul care și-a asumat guvernarea, și le-a mulțumit celorlalte partide care au votat pentru învestire în Parlament, deși au decis să nu intre la guvernare.

„Contează mai puțin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că, după șase luni de criză, avem guvern cu puteri depline. Partidul Social Democrat este partidul care și-a asumat guvernarea. Invitația fusese făcută și către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susținut învestirea acestui guvern în Parlament și pentru aceasta vreau să le mulțumesc, pentru că ne permite să avem un guvern și, după cum spuneam, sentimentele mele contează cel mai puțin, ceea ce contează este să avem un guvern care să funcționeze”, a declarat premierul.