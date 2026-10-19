Cum s-a pierdut din prima zi primul ministru pentru AI din istoria României și parlamentarii au râs de el. "Să nu fie un chat bot"

Bogdan Dumitru a spus jurnaliștilor că a plecat de acasă fără cravată și că a fost ajutat de parlamentari. FOTO: Agerpres

Bogdan Dumitru, propus pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, a întârziat aproximativ jumătate de oră la audierea din comisiile parlamentare. Întârzierea a stârnit un val de ironii în sală.

„În primul rând, îmi cer scuze. A fost extrem de dificil să intru în clădire. Am fost invitat să stau într-o cameră și să vină cineva să mă aducă aici când se termină cealaltă sesiune. Stăteam liniștit...”, a explicat acesta, după ce a ajuns la audiere.

Ulterior, Bogdan Dumitru a spus jurnaliștilor că a plecat de acasă fără cravată și că a fost ajutat de parlamentari.

„Am fost rătăcit. A trebuit să plec de-acasă, dacă vă ajută cu ceva, și fără cravată, și m-au ajutat domnii parlamentari...”, a povestit acesta.

Până la sosirea ministrului, parlamentarii au discutat despre întârzierea sa și despre modul în care ar trebui să procedeze dacă acesta nu se prezintă.

Deputatul USR Radu Mihaiu a propus ca membrii comisiilor să plece dacă ministrul propus nu ajunge la timp.

„Putem să ne amuzăm, dar adevărul e că e destul de trist că un candidat desemnat pentru a fi ministru întârzie peste 26 de minute la audierea pentru postul pentru care a fost nominalizat. Mi se pare o lipsă de respect îngrozitoare. Vă propun ca la și jumătate, dacă domnul ministru nu e prezent, să ne ridicăm și să plecăm”, a spus deputatul.

Val de ironii în timpul absenței lui Bogdan Dumitru

Alți parlamentari au încercat să afle unde se află ministrul și ce s-a întâmplat. „Haideți să vedem ce motivație are candidatul”, a spus unul dintre aceștia.

Un alt parlamentar a lansat o ironie pe seama locului în care ar fi trebuit să ajungă Bogdan Dumitru: „I-a spus cineva că audierile sunt aici, nu la Parchet?”.

„Serios acum, are cineva telefonul acestui domn să îl sunăm să vedem unde este?”, a întrebat un alt membru al comisiilor.

Întârzierea a generat și o glumă despre portofoliul pentru care a fost nominalizat: „Să nu fie un chat bot domnul delegat”, a spus un parlamentar.

La un moment dat, cei prezenți au fost anunțați că ministrul propus se îndreaptă spre sală: „Se pare că e spre hol, aleargă spre noi”.

După sosirea lui Bogdan Dumitru, un parlamentar i-a cerut să explice motivul întârzierii: „În legătură cu întârzierea, să o clarificăm de pe acum. Bănuiesc că aveți un motiv serios, să se lămurească colegii”.

Acesta și-a cerut scuze și a invocat dificultățile întâmpinate la intrarea în Parlament, precum și faptul că a fost îndrumat să aștepte într-o cameră până la încheierea celeilalte sesiuni de audieri.

Bogdan Dumitru este propus pentru funcția de ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială. Chiar dacă România a mai avut instituții dedicate comunicării și digitalizării, precum Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației sau Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, aceasta este prima dată când există și termenul de „inteligență artificială”.

Cine este Bogdan Dumitru

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Universității București, unde predă din 2016, Bogdan Dumitru deține un masterat în matematică și informatică și un doctorat în Natural Language Processing – procesarea limbajului natural, obținut la Universitatea din București.

Dumitru a fost cofondator și lider tehnic al UltraSoft, un startup orientat către securitate informatică, unde a lucrat la o soluție antivirus pentru MS-DOS și Windows.

Apoi, acesta a lucrat la SOFTWIN, unde a participat la proiectarea și dezvoltarea motorului antimalware folosit pentru AVX, produs care avea să fie rebranduit ulterior sub numele Bitdefender, potrivit informațiilor publicate de acesta pe LinkedIn.

Din octombrie 2001 până în iunie 2024 a ocupat funcția de Chief Technology Officer (CTO) la Bitdefender, o perioadă de aproape 23 de ani. În iunie 2024 a trecut în poziția de Chief Scientist al companiei, funcție pe care o ocupă și în prezent.

La fel ca Ioana Ciocan, și Bogdan Dumitru este autorul mai multor articole științifice și cercetări publicate în reviste de profil.