Dan Neculăescu: "În SUA s-a schimbat paradigma. Trebuie să fim și noi mai inventivi. Să vedem ce facem cu Visa Waiver"

Dan Neculăescu este propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe. FOTO Facebook Delegația Permanentă a României la NATO!

Dan Neculăescu, propus pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, a declarat marți, la audierile din Parlament, că securitatea regiunii Mării Negre, consolidarea parteneriatului strategic cu SUA și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova se vor număra printre prioritățile mandatului său. Acesta a vorbit și despre necesitatea unui răspuns colectiv la amenințările hibride, despre o diplomație mai orientată spre economie și despre deschiderea unui dialog direct cu comunitatea românească din Ucraina.

Referindu-se la războiul declanșat de Rusia, Neculăescu a amintit că se afla la sediul NATO pe 24 februarie, în ziua în care Rusia a atacat Ucraina, și a subliniat că, în prezent, conflictul a depășit ca durată Primul Război Mondial. În acest context, propusul ministru a afirmat că regiunea Mării Negre trebuie menținută pe agenda NATO și a Uniunii Europene, iar prezența aliată în România trebuie extinsă. "Nu numai militari, ci și capabilități", a precizat el. Neculăescu a adăugat că hubul UE pentru securitatea la Marea Neagră trebuie operaționalizat rapid.

În privința amenințărilor hibride, el a atras atenția că, în prezent, aliații și partenerii UE răspund fiecare pe cont propriu. "Eu voi insista pentru un răspuns colectiv, pentru ca toate amenințările hibride de pe flancul estic și din UE să fie abordate colectiv", a declarat Neculăescu.

Despre relația transatlantică, propusul ministru a spus că România susține un parteneriat puternic cu Statele Unite și că își dorește consolidarea parteneriatului strategic, inclusiv în domenii precum inteligența artificială, securitatea și energia. Potrivit acestuia, în SUA "s-a schimbat paradigma" iar Washingtonul discută cu aliații capabili să investească în propria securitate și să vină cu inițiative importante. "Trebuie să fim și noi mai inovativi și mai inventivi", a spus Neculăescu, adăugând că trebuie analizată și situația programului Visa Waiver.

Neculăescu a descris extinderea Uniunii Europene drept un obiectiv strategic, care aduce beneficii nu doar statelor care aderă, ci și celor care sunt deja membre. El a subliniat că extinderea trebuie să se facă pe baza meritelor proprii ale fiecărui stat candidat, iar Republica Moldova și Ucraina trebuie să îndeplinească criterii clar dezvoltate.

"MAE s-a bazat mereu pe Ministerul Economiei. Este momentul ca ambasadele noastre să primească un ghidaj economic. Trebuie să consolidăm și noi direcția economică", a afirmat el. În privința aderării României la OCDE, Neculăescu a spus că instituția se bazează pe experiența premierului: "Avem bagheta magică a prim-ministrului și ne bucurăm de experiența lui."

În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, acesta a vorbit despre unitatea de cultură și limbă dintre cele două state și a spus că România trebuie să acționeze. Neculăescu a promis că va face tot ce îi stă în putere pentru a ajuta comunitățile de români din afara granițelor și a anunțat că va fi analizată "geometria diasporei" în vederea deschiderii unor noi consulate.

Totodată, propusul ministru a transmis că România va continua să sprijine Ucraina, dar trebuie să își susțină și propriile interese. El a anunțat că îi va invita la București pe reprezentanții comunității românești din Ucraina. "Prea mult am vorbit prin scrisori deschise. Este nevoie să le vorbim direct, sincer. Sunt convins că vom găsi soluții", a declarat Dan Neculăescu.