Emil Hurezeanu i-a cerut lui Mark Rutte ca România să participe la discuțiile pentru negocierile de pace în Ucraina

Ministrul Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, s-a întâlnit marți, 28 ianuarie 2025, cu Mark Rutte, Secretarul General al NATO, la Bruxelles. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat subiecte importante legate de securitatea pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre și pe întărirea apărării comune a Alianței. Mai mult decât atât, Hurezeanu i-a cerut lui Mark Rutte ca România să participe la discuțiile pentru negocierile de pace în Ucraina.

Emil Hurezeanu a subliniat că România și-a respectat angajamentele financiare pentru apărare, iar cheltuielile trebuie să reflecte intensitatea amenințărilor la adresa securității.

Un alt subiect important a fost reprezentat de acțiunile Rusiei la adresa Aliaților și a unor parteneri, precum și impactul acestora asupra securității euroatlantice.

„Activitățile de dezinformare fac parte dintr-un instrumentar bine cunoscut, căruia Aliații și Alianța trebuie să-i răspundă coordonat prin consolidarea rezilienței”, se arată într-un comunicat de presă transmis de MAE.

A good first meeting of ??FM Emil Hurezeanu with @SecGenNATO Mark Rutte. RO is a strong Ally at the Black Sea contributing to the security of our Alliance. Robust @NATO presence on the Eastern Flank is imperative. RO stood with UA from day one and will play an active role… pic.twitter.com/w89SNRLhfK