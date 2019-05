Liviu Dragnea: Noi am fost preocupaţi să implementăm programul de guvernare, să facem lucruri bune pentru români

Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat bucuros de campania dusă de social-democrați pentru europarlamentare. A spus-o joi seara la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei.

"Nu poţi să spui într-o singură propoziţie despre ce a fost, pentru că a fost o campanie complexă. (...) Dacă sunt bucuros de ceva, sau mulţumit, sunt mulţumit de faptul că, nu numai în această campanie, noi, de când am preluat guvernarea, PSD a reuşit, am reuşit să facem o altfel de politică în loc să cădem în capcana discursului injurios, să avem un limbaj violent, să divizăm, să instigăm, să facem tot ceea ce au făcut ceilalţi. Noi am fost preocupaţi să implementăm programul de guvernare, să facem lucruri bune pentru români, care se văd, se simt, se cunosc. Şi pentru mine asta este cel mai important. În această campanie ce am văzut eu? Am văzut un PSD care a prezentat, pe de-o parte, ce s-a făcut până acum, ce se va face în continuare, iar, pe de altă parte, am prezentat pentru prima dată (...) un program pentru echipa noastră de europarlamentari la Parlamentul European. Este pentru prima dată când un partid îşi face un program de care europarlamentarii noştri să se ocupe acolo, pe toate domeniile, Externe, Apărare...", a declarat Liviu Dragnea joi seară, la Antena 3.