Nicușor Dan vrea să își lanseze site de donații pentru campania prezidențială. Edilul estimează un buget de 2-3 milioane de euro

Nicușor Dan, Primarul Capitalei. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Nicușor Dan a anunțat, la Digi24, că va lansa un site de donații pentru campania lui prezidențială. Edilul a estimat că va avea nevoie un buget în jur de 2-3 milioane de euro și s-a arătat optimist că va strânge banii. Anterior, Nicușor Dan a spus că se va împrumuta de banii necesari pentru a-și finanța campania electorală din primăvară.

Primarul Capitalei a precizat, vineri seară, că va lansa site-ul pentru donații „foarte curând”.

„Foarte curând o să lansez un site de donaţii pentru această campanie. În campania pe locale au fost nişte bani pe care i-am împrumutat şi pe care statul mi-a rambursat. Au fost 100.000 de euro de la USR şi în rest au fost donaţii de la oameni. Acum şi oamenii interesaţi de alegerile naţionale pentru preşedintele României sunt mai mulţi decât cei care erau interesaţi de Bucureşti şi sunt optimist că o să strâng bani”, a anunţat Nicuşor Dan la Digi24.

Edilul a reiterat că nu are de gând să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale, cu atât mai mult cu cât sondajul pe care l-a comandat l-a creditat cu șanse.

„Eu am încredere în sondaje şi, în campania de la alegerile locale din Bucureşti, am făcut sondaje care au fost extrem de precise şi care au corespuns cu rezultatele finale. Dacă sondajul ăla mi-ar fi spus că intenţia de vot pentru mine este de 3%, 4%, n-aş făcut acest anunţ. Sau dacă încrederea oamenilor în mine, sau notorietatea n-ar fi fost suficient de mare, n-aş făcut acest anunţ. Acum că am aceste informaţii şi că am făcut anunţul, l-am făcut în mod serios”, a precizat Nicuşor Dan.

Sondajul comandat de Nicușor Dan privind intenția de vot la alegerile prezidențiale l-a plasat pe Călin Georgescu pe locul întâi. Dacă Crin Antonescu ar candida s-ar plasa pe locul al doilea, iar podiumul ar fi ocupat de Nicușor Dan, a spus primarul Capitalei la Antena 3 CNN, dar a explicat că sondajul are unele neajunsuri, iar campania electorală abia începe.