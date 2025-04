Piața imobiliară, tot mai aproape de o criză. Prețurile locuințelor ar putea scădea brusc, chiar și cu 50%: „Bula se sparge”

Piața imobiliară trece printr-un moment de fragilitate. FOTO: Getty Images

Piaţa imobiliară se poate apropia de un moment de criză, susţin unii economişti. În contextul unei posibile „bule imobiliare” preţurile ar putea scădea brusc, după o perioadă lungă de creşteri succesive. Scenariul este analizat de experţii imobiliari care susţin că, indiferent de evoluţiile din viitorul apropiat, în piaţă se observă un moment de tensiune.

Preţuri în creştere şi dobânzi menţinute la un nivel ridicat. Acesta este punctul în care se află piaţa imobiliară la acest moment.

După câţiva ani de dobânzi scăzute care au stimulat cererea, iar preţul locuinţelor a crescut, acum piaţa este dominată de credite scumpe.

Conform unui studiu făcut de brokeri, dobânda medie e în România de 5%, cu mult peste media UE și dublă față de Bulgaria, de exemplu, cu o dobândă de 2,8%.

Creditul este însă este singura variantă pentru mulţi români.

Pentru a plăti cash un apartament de 100.000 de euro, cu un venit mediu de 1.000 de euro, ar fi necesari opt ani în care să economisim întreg salariul lunar, fără a cheltui deloc din el.

Piața trece printr-un moment de fragilitate

Ratele pot deveni însă o povară. Unii analişti sunt de părere că „bula imobilară” urmează să se spargă, iar preţurile pot scădea brusc.

Acesta ar fi scenariul extrem. Indiferent de varianta analizată, experţii imobilari subliniază că piaţa trece printr-un moment de fragiliatate.

Oana Ivan, expert imobiliar: „Există o tensiune, mai degrabă o încetinire a ritmului de vânzare pe anumite tipologii, cu precădere la apartamente. Volumele sunt într-o ușoară scădere. Să nu uităm că de fiecare dată instabilitatea socială și politică, chiar la nivel internațional, ne afectează și pe noi.”

Preţul mediu la nivel naţional pentru fiecare metru pătrat este peste 1.800 de euro, în creştere cu 15 la sută faţă de anul trecut. Dobânzile variabile pentru credite rămân ridicate, având în vedere că pe fondul inflaţiei BNR menţine dobânda cheie la acelaşi nivel.

„În perioada 2020-2023 am avut o anomalie economică. Dobânzile de referință ale băncilor centrale au fost aproape de zero. Acest lucru a dus la scumpirea apartamenetelor pentru că multe persoane au licitat pe baza creditelor bancare. Acum dobânzile sunt la un nivel ridicat. Bula imobiliară se sparge. (...) Am explicat că va urma o scădere a prețurilor de până la 50%. Am văzut sute de executări silite la apartamente. Am văzut sute de familii care au avut probleme financiare din cauza creditelor imobiliare”, a explicat economistul Radu Georgescu.