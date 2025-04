Trump anunță continuarea războiului comercial cu China din avionul care-l duce la funeraliile Papei Francisc

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a spus, vineri, că nu va renunța la tarifele impuse Chinei decât dacă Beijingul oferă Washingtonului „ceva substanțial”, cum ar fi deschiderea țării la comerțul cu SUA, transmite CNN.

Trump a făcut declarația în avionul care-l duce la Roma, pentru a participa la funeraliile Papei Francisc.

Tot vineri, China a anunțat măsuri de sprijin pentru economia sa, semnalând că ar urma să se confrunte cu o inflație ridicată pentru o perioadă mai lungă, pe fondul tarifelor comerciale impuse de administrația americană.

„Nu voi renunța la ele (la tarife) decât dacă ne dau ceva substanțial. Altfel, nu voi renunța. Totul se va rezolva, aceste lucruri se rezolvă întotdeauna”, a declarat Trump la bordul Air Force One.

Presat cu privire la ceea ce ar constitui o concesie „substanțială”, Trump a declarat reporterilor: „Ei bine, deschideți China”.

„Adică, lăsați-ne să intrăm pe piața chineză și să lucrăm în China, pentru că, sincer, asta am vrut data trecută și aproape am obținut acest lucru. Apoi, ei (chinezii, n.r.) au renunțat la acea înțelegere. Dar am avut acel acord - să mergem în China și să ne vindem marfa. Se numește 'China deschisă'. Ar fi grozav, ar fi o mare victorie”, a detaliat el.

CNN amintește că, în timpul primului său mandat la Casa Albă, Trump a semnat un acord comercial cu China care includea angajamentul Beijingului de a dubla achizițiile de la fermierii americani în primul an de aplicare. În cele din urmă, China nu a reușit să-și atingă țintele fixate prin acord.

S-a întâmplat în timp ce pandemia Covid-19 a redus dramatic comerțul mondial, la doar câteva săptămâni după semnarea înțelegerii dintre SUA și China.

Cu cine se întâlnește Trump la funeraliile Papei Francisc

În marja evenimentelor de sâmbătă, de la Roma, Trump ar urma să poarte discuții cu lideri politici europeni, dar liderul republican a subliniat că timpul este scurt, iar lista nu este bătută în cuie, relatează CNN.

La bordul Air Force One, președintele le-a spus reporterilor că premierul italian Giorgia Meloni se numără printre demnitarii cu care intenționează să discute.

El nu a confirmat dacă intenționează să se vadă cu președintele ucrainean Volodirmir Zelenski.

Asupra unei astfel de întâlniri s-a speculat în ultimele zile în presa internațională, având în vedere discuțiile tumultuoase din jurul negocierilor de pace cu Rusia.

Zelenski însuși a declarat, vineri seară, că nu este sigur dacă va avea timp pentru a participa la funeraliile papei. El a invocat reuniuni militare programate să aibă loc sâmbătă, după cum semnalează Agerpres.

Președintele SUA a mai spus, la bordul Air Force One, că este puțin probabil să se întâlnească cu predecesorul său, Joe Biden, despre care CNN a raportat că participă, de asemenea, la funeralii.

„Nu este prea sus în lista mea”, a subliniat Trump.

El a precizat că participarea sa la slujba de înmormântare a papei este menită să arate „respect”, în contextul sprijinului pa care l-a primit din rândurile americanilor catolici la alegerile din 2024.