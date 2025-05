Prima reacţie a lui Nicușor Dan înainte de exit poll-ul de la ora 21: "Am ales parcul Cişmigiu pentru că sunt superstiţios"

Nicuşor Dan a avut prima reacţie înaintea exit poll-ului de la ora 21. Foto: Captură Antena 3 CNN

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, a afirmat în prima reacţie înaintea exit poll-ului de la ora 21 că este "optimist" cu privire la rezultatele primului tur. Acesta va aştepta datele oficiale în Parcul Cişmigiu, exact cum a făcut la câştigarea celui de al doilea mandat la Bucureşti, deoarece este "superstiţios".

Nicuşor Dan a avut prima reacţie înaintea exit poll-ului de la ora 21. Realizatorul Antena 3 CNN, Mircea Badea, l-a întrebat pe Nicuşor Dan despre datele pe care le are, iar acesta a răspuns că are "nişte date, dar nu am voie să i le spun domnului Badea".

Acesta a susţinut că este "optimist" şi că încurajează în continuare ieşirea la vot.

"Vă răspund că suntem optimiști, dar încurajăm oamenii să iasă în continuare la vot", a spus Nicuşor Dan.

Acesta a subliniat că de la ora 21 va fi în Parcul Cişmigiu, exact cum a făcut când a câştigat al doilea mandat la Bucureşti.

"La ora 21:00 vom fi în Parcul Cișmigiu, unde o să așteptăm rezultatele. O să avem un ecran ca să vedem exit poll-ul", a spus Nicuşor Dan.

Întrebat de Robert Kiss, jurnalist antena3.ro, dacă este superstiţios, edilul a răspuns că "da".

"Până la urmă, rezultatul îl vom afla, probabil, în cursul nopții, pentru că numărarea voturilor se va face foarte repede. Atunci vom vedea și diferențele dintre ceea ce declară oamenii și ceea ce au votat cu adevărat", a încheiat candidatul independent, Nicuşor Dan.

Nicușor Dan și-a amenajat sediul de campanie în fosta berărie Gambrinus, lângă parcul Cișmigiu. Aici sunt centralizate toate informaţiile care vin din teritoriu de către el şi colaboratorii săi de campanie.