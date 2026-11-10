Reacția lui Nicușor Dan la luxul afișat de PSD la botezul din Timișoara: „Nu am descoperit bolizii și hainele de blană acum”

Sorin Grindeanu și soția lui (stânga), Marcel Ciolacu și partenera sa. Foo: Colaj Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a comentat marți seară, într-o conferință de presă la Cotroceni, imaginile de la botezul de lux din Timișoara, unde mai mulți lideri PSD și partenerele lor au atras atenția cu mașini scumpe, haine de blană și accesorii de mii de euro. Șeful statului a recunoscut că există un contrast puternic între luxul afișat de unii politicieni și situația românilor, a căror putere de cumpărare a scăzut.

Nicușor Dan a fost întrebat cum se împacă promisiunea sa din campania electorală, privind o „Românie onestă”, cu imaginile de la petrecerea liderilor PSD, dar și dacă este de acord cu Sorin Grindeanu, care a susținut că românii au sărăcit în ultimul an.

„Nu am descoperit bolizii de lux și nici hainele de blană acum două săptămâni, nici acum un an. Evident că unul din motivele pentru care românii sunt nemulțumiți de modul în care funcționează țara lor este contrastul acesta, în special când este etalat de oameni care ocupă funcții publice”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat însă că schimbarea modului în care funcționează instituțiile statului nu se poate face peste noapte și a amintit că a avertizat încă din campanie că va fi un proces de durată.

„Am mai spus, însă, în campanie, că o să fie un proces de durată. Am mai spus că nu sunt adeptul revoluțiilor. Pentru că este esențial ca România, într-un context geopolitic dificil, să aibă o administrație stabilă, să își respecte angajamentele față de parteneri și să își asigure securitatea, și să ofere și cadrul pentru o dezvoltare economică”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan, despre mașinile de lux ale celor care lucrează în instituțiile statului

Președintele a recunoscut că instituțiile statului nu funcționează încă așa cum ar trebui și a dat exemplul Agenției Naționale de Integritate, sugerând că ar merita verificat cu ce mașini vin la serviciu unii angajați și oficiali din administrația publică.

„Nu pot să spun că în acest moment instituțiile zbârnâie. Dacă vorbim de ANI, ar trebui să ne uităm la parcările primăriilor și consiliilor județene, să vedem cu ce mașini se vine acolo. Am văzut și eu la PMB multe. Pe de altă parte, trebuie să avem o ordine de priorități.”

Nicușor Dan a spus că le-a cerut și șefilor parchetelor să se concentreze asupra marilor probleme de corupție, printre care a menționat evaziunea fiscală de amploare.

Nicușor Dan: „Cei care erau săraci au devenit și mai săraci”

Întrebat cum definește sărăcia și dacă românii au sărăcit din cauza Guvernului Bolojan, așa cum a susținut Sorin Grindeanu, președintele a recunoscut că puterea de cumpărare a scăzut și că situația celor cu venituri mici s-a înrăutățit.

„Există indici globali de sărăcie, dar în momentul în care nu ai haine să îți trimiți copilul la școală, în momentul în care trebuie să alegi între întreținere, mâncare și medicamente, asta este sărăcie. Din punct de vedere economic, obiectiv, a scăzut puterea de cumpărare în România. Cei care erau săraci au devenit și mai săraci. Unii care nu erau într-o zonă de sărăcie au intrat într-o zonă de sărăcie”, a spus Nicușor Dan.