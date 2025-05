Sorin Grindeanu, despre negocierile pentru formarea noului guvern: "Nu-mi doresc parteneriate care să dureze 6 luni"

Sursa foto: Facebook /@Sorin Grindeanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit în cadrul unui interviu oferit sâmbătă despre negocierile care se poartă la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. În timpul declaraţiilor, politicianul a subliniat că că nu îşi doreşte parteneriate care să dureze şase luni şi, ulterior, prin "eventuale jocuri în Parlament, PSD-ul să nu mai fie parte a unei eventuale majorităţi". El a mai menţionat că este benefic să fie discutate acum aceste aspecte, pentru că, astfel, nu se mai încurcă şase luni sau un an.

Sorin Grindeanu a fost întrebat sâmbătă, în cadrul unei emisiuni TV, dacă după prima rundă de discuţii cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, sunt şanse mai mari ca PSD să intre la guvernare decât erau săptămâna trecută, iar răspunsul său a venit instant.

"Sunt exact aceleaşi şanse. Eu am explicat în ce poziţie ne aflăm şi la Cotroceni şi am explicat şi public ce mandat am primit de la colegii mei în Consiliul Politic Naţional, un mandat deschis, astfel încât, să vedem exact ce se doreşte de la noi. Asta aşteptăm în această perioadă, dar nu suntem pasivi. Ne-am oferit expertiza, nu fugim, vrem să face parte din echipa care eventual lucrează la această parte, hai să o numim «program de guvernare», «viitor program de guvernare». Vrem să fim acolo, vrem să mergem cu propuneri, vrem să-i reprezentăm pe românii care ne-au votat. Şi ce să vezi, în decembrie cei mai mulţi români dintre partidele din Parlament au votat PSD-ul", a declarat şeful interimar de la PSD.

Provocat de moderatorul emisiunii să spună dacă îşi doreşte să vină la guvernare, Sorin Grindeanu a răspuns categoric: "Nu. Facem aceste lucruri, după care avem discuţiile politice, după care vreau să consultăm partidul. Şi nu înseamnă o consultare tipică aşa cum s-a făcut până acum. (...). Era acel Comitet Politic Naţional şi acolo aproximativ 100 de oameni decideau direcţia. Nu, vreau să mergem în jos. Vreau să consult prin vot primarii partidului, care sunt cam 1800. Cei mai mulţi. Vreau să voteze toate consiliile politice judeţene, preşedinţii de organizaţii, primari, consilieri judeţeni, parlamentarii care nu sunt preşedinţi de organizaţii judeţene astfel încât decizia pe care o să o luăm în cunoştinţă de cauză, după ce vedem ceea se propune ca şi măsuri, ca şi program de guvernare şi ce se propune din punct de vedere politic, colegii mei să poată să ia această decizie. Eu cred că e o treabă care oferă legitimitate sporită şi care ne arată pulsul partidului".

În vârstă de 51 de ani, politicianul a fost nevoit să spună dacă din mesajele pe care le primeşte din teritoriu social-democraţii sunt tentaţi mai degrabă să intre la guvernare sau să rămână în opoziţie.

"Mi-e greu să fac această evaluare. Sunt foarte multe mesaje pe care le primesc, dar pot să vă spun altceva. Că la şedinţa de Comitet Politic Naţional de săptămâna trecută pulsul înclina spre opoziţie. (...). Cam aşa mergeau părerile. Asta nu înseamnă că în perioada asta în care trebuie să prezentăm exact ce se ce se doreşte de la noi, ce putem să facem, nu se poate discuta cu argumente de o parte şi de alta, dar trebuie să fie raţionale. Eu nu-mi doresc parteneriate şi nici colegii mei nu-şi doresc parteneriate care să dureze şase luni. Şi după şase luni prin eventuale jocuri în Parlament PSD-ul să nu mai fie partea unei eventuale majorităţi. Mai bine discutăm de acum aceste lucruri şi nu ne mai încurcăm şase luni sau un an", a mai spus preşedintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat ce impresie i-a lăsat Nicuşor Dan, dar şi dacă îşi doreşte să intre PSD la guvernare sau preferă un guvern fără social-democraţi.

"N-aş vrea să fac evaluări de tipul ăsta, dar pot să vă spun că a ascultat soluţiile pe care le-am propus noi pe partea fiscală, pe partea economică şi ăsta e lucru foarte bun", a spus politicianul.