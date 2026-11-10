Tánczos Barna a informat Parlamentul European că în România sunt peste 10.000 de urși bruni: „Nu dorim vânătoarea necontrolată”

2 minute de citit Publicat la 18:23 10 Noi 2026 Modificat la 18:23 10 Noi 2026

Studiul a fost realizat într-un interval de trei ani, de către 800 de specialişti, care au colectat aproximativ 24.000 de probe la nivel naţional. Foto: Getty Images

Fostul ministru al Mediului, Tánczos Barna, a prezentat marți, în Parlamentul European, rezultatele unui studiu genetic care arată că populația de urs brun din România a depășit 10.000 de exemplare, potrivit News.ro. Este cel mai recent demers al senatorului UDMR în procesul pe care l-a demarat pe când era ministru de a obține modificarea statutului de protecție a ursului brun la nivel european.

„Noile rezultate ştiinţifice trebuie să se reflecte şi în legislaţia europeană. De aceea am invitat experţii la Bruxelles, iar o delegaţie din România, formată din reprezentanţi ai mai multor partide politice, a contribuit, de asemenea, la prezentarea realităţii din teren în Parlamentul European.

Pe baza studiului privind populaţia de urs brun, solicităm modificarea Directivei Habitate: populaţiile de urs brun aflate într-o stare favorabilă de conservare să nu mai fie încadrate în categoria speciilor strict protejate, pentru a permite un management activ al acestora”, a declarat senatorul UDMR Tánczos Barna.

Rezultatele studiului genetic privind populaţia de urs brun din România au fost prezentate marţi în Parlamentul European de echipa de experţi care a realizat cercetarea, în cadrul unui workshop organizat de europarlamentarul Vincze Lóránt şi senatorul Tánczos Barna.

Miercuri, experţii vor prezenta rezultatele şi Comisiei Europene.

Tánczos Barna a declarat că este nevoie de un management integrat: prevenţie, intervenţie rapidă, despăgubiri adecvate, monitorizarea continuă a populaţiei şi reglarea efectivelor pe baze ştiinţifice.

„Nu dorim vânătoare necontrolată, ci un sistem predictibil, în care autorităţile să poată reduce riscurile înainte de producerea unei noi tragedii. În ultimii ani, am lucrat la introducerea unui pachet complex de măsuri, de la intervenţia imediată şi cote până la despăgubiri. Flexibilizarea regulilor europene trebuie să contribuie la aplicarea mai eficientă şi mai rapidă a acestor măsuri”, a spus senatorul.

La Bruxelles, delegația UDMR a prezentat și bilanțul atacurilor: zeci de persoane şi-au pierdut viaţa, iar sute au fost rănite în atacuri ale urşilor.

De asemenea, valoarea despăgubirilor aprobate pentru pagubele provocate de urşi în ultimii doi ani şi jumătate a depăşit 5 milioane de euro.

„Anul acesta am reuşit să adoptăm în Parlamentul României dublarea cotelor de recoltare pentru ursul brun. Solicităm ca şi factorii de decizie europeni să cunoască situaţia din România şi să asigure instrumente juridice adecvate pentru gestionarea preventivă a populaţiei de urs brun. Protejarea vieţii oamenilor nu poate fi amânată”, a subliniat la Bruxelles deputatul UDMR Könczei Csaba.

Prezentările de la Bruxelles continuă demersurile anterioare ale UDMR la nivel european. În luna iunie, Tánczos Barna a solicitat, alături de Slovacia, reguli mai flexibile în cadrul Consiliului miniştrilor agriculturii din UE, apoi a discutat cu Jessika Roswall, comisarul european pentru mediu, despre revizuirea regimului de protecţie şi prezentarea rezultatelor studiului genetic.

România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, cu un număr al exemplarelor între 10.600 şi 12.700, potrivit estimărilor realizate în cadrul proiectului „Implementarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea populaţiei de urs brun din România”.

Studiul a fost realizat într-un interval de trei ani, de către 800 de specialişti, care au colectat aproximativ 24.000 de probe la nivel naţional.