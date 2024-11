Programul Elenei Lasconi: "mini-Schengen cu Bulgaria", Parlament unicameral, tăierea taxelor pe muncă

Elena Lasconi spune că România va avea un rol mult mai important. FOTO: Hepta

Tăierea taxelor pe muncă, parlament unicameral cu 300 de aleşi, lupta împotriva traficului de droguri sau realizarea unui "mini-Schengen" cu Bulgaria, sunt câteva dintre propunerile incluse în programul cu care liderul USR, Elena Lasconi, candidează la alegerile prezidenţiale.



Potrivit documentului, reducerea taxelor pe muncă ar urma să se realizeze printr-o "aplicare treptată şi diferenţiată". Astfel, pentru anul viitor, salariile nete ar urma să crească cu câte 500 de lei pe lună prin eliminarea taxării pe primii 1.200 de lei.



"Mamele cu copii care lucrează şi tinerii ar beneficia de cele mai mari reduceri, respectiv 1.500 şi 1.000 de lei în plus la fiecare salariu. Cu şi mai mulţi bani rămân mamele care au mai mulţi copii, câte 500 de lei în plus pentru fiecare", potrivit programului.



Se mai propune desfiinţarea inspectoratelor şcolare şi mutarea puterii de decizie la profesori, părinţi şi autorităţile locale, o şcoală care să nu fie "sugrumată de controlul birocratic de sus în jos", reducerea rolului birocraţiei centrale, înfiinţarea unui "pilon 2 al Sănătăţii", prin care fiecare român va avea dreptul să-şi aleagă un alt asigurător decât CNAS.



"Cu o sumă de 2.220 de lei/an (echivalentul a jumătate din contribuţiile pe sănătate dintr-un salariu minim), fiecare va putea să găsească servicii mai bune decât cele oferite de CNAS", prevede programul pentru prezidenţiale, care este postat pe pagina elenalasconi.ro.



Elena Lasconi mai doreşte reformarea sistemului judiciar, prin reducerea birocraţiei şi asigurarea unor procese eficiente şi rapide, digitalizarea completă a instanţelor şi a serviciilor juridice, pentru a le oferi cetăţenilor acces facil şi rapid la justiţie. "USR va rămâne un garant al independenţei magistraţilor, asigurând că legea este egală pentru toţi", adaugă aceasta.



Pentru facturi mai mici la energie, liderul USR propune "eliminarea tarifelor reglementate administrativ şi înlocuirea cu mecanisme care să asigure echilibrul corect" între cerere şi ofertă pe piaţă.



"Modificăm Legea consumatorului vulnerabil astfel încât cei care chiar au nevoie de ajutor să îşi plătească factura la energie să nu se lovească de birocraţie inutilă. Trebuie să ne adaptăm repede la noua realitate energetică. Şi trebuie să o facem într-un mod predictibil pentru toţi cei implicaţi: consumatori, producători, distribuitori", se arată în document.



Prin reforma administrativă se propune "un stat mai suplu", fără instituţii "inutile", cu "mai puţine primării, mai multă eficienţă" în administraţie.



"Reformă administrativă înseamnă şi un parlament cu 300 de aleşi, cum am decis la Referendum, dar şi primari aleşi în două tururi. Vom desfiinţa consiliile judeţene (CJ) şi vom redenumi actualele regiuni de dezvoltare 'judeţe' (pentru a nu schimba Constituţia)", se mai arată în program.



Elena Lasconi mai susţine dezvoltarea agriculturii de mijloc şi a fermelor de familie, ajutor financiar pentru fermele mici şi medii, cadastrare completă şi corectă, crearea unui lanţ scurt al alimentelor şi irigaţii moderne.



"Viziunea USR pentru sate înseamnă dezvoltare comunitară la firul ierbii. În viziunea USR, satele se vor baza pe o clasă de mijloc - familii care din agricultură se pot întreţine, pot plăti asigurări de pensii şi sănătate, pot intra pe piaţă prin asociere. Vedem în Grupurile de Acţiune Locală factori de modernizare care pot prelua toate fondurile europene şi naţionale de dezvoltare comunitară în mediul rural", spune documentul.



Candidatul la prezidenţiale mai vrea o "Românie puternică", apreciind că ţara noastră "nu îşi valorifică în prezent potenţialul diplomatic". Astfel, formatul B9 ar trebui să devină "principalul instrument al ţărilor de pe flancul estic al NATO în faţa ameninţărilor" venite din partea Federaţiei Ruse.



Elena Lasconi susţine, în programul său, şi un "mini-Schengen" cu Bulgaria, astfel încât să fie eliminat controlul vamal între cele două ţări prin acord bilateral, lucru care va fluidiza traficul peste Dunăre şi va creşte schimburile comerciale.



"România s-a dezvoltat prin democraţie, prin societatea deschisă şi prin capitalism. Am reuşit prin adoptarea valorilor liberale să ne dezvoltăm la un nivel fără precedent în istoria noastră. România trebuie să fie avanpostul democraţiei occidentale în această parte a Europei. Suntem pe o falie geopolitică care se va agrava. Războiul de la graniţă ne arată că libertatea nu este un dat. Duşmanii libertăţii - Rusia, China, Iranul - strâng rândurile şi vor să arunce în aer ordinea internaţională bazată pe reguli şi pe cooperare. Epoca imperiilor se întoarce brutal în viaţa noastră, odată cu invazia rusească în Ucraina", susţine liderul USR.



Lupta împotriva traficului de droguri va reprezenta, de asemenea, o "maximă urgenţă" pentru Elena Lasconi şi o viitoare temă pentru CSAT.



"Vom întări instituţiile pentru a curăţa străzile şi şcolile de traficanţii de droguri. (...) Milioane de români sunt victimele dependenţelor de droguri sau de jocuri de noroc. Astăzi, copiii ştiu de unde pot cumpăra droguri din şcoala lor, iar marii traficanţii de droguri zburdă liber prin portul Constanţa. Ministrul PNL de Interne a recunoscut deschis că a pierdut lupta cu traficanţii. Astăzi, cei care devin dependenţi nu au niciun fel de sprijin din partea statului pentru a se vindeca", promite Elena Lasconi în document.



Elena Lasconi şi USR au lansat, duminică, programele pentru alegerile prezidenţiale şi parlamentare de la finalul anului, într-un eveniment care a reunit peste 500 de reprezentanţi ai formaţiunii şi la care a fost prezent primarul Capitalei, Nicuşor Dan