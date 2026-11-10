Vicepreședintele lui Bolojan, Florin Roman, a fost respins, la vot, pentru intrarea în Comisia de control asupra activității SRI

1 minut de citit Publicat la 15:58 10 Noi 2026 Modificat la 15:58 10 Noi 2026

Florin Roman a fost propus de grupurile parlamentare ale PNL pentru a-l înlocui în această comisie pe deputatul Răzvan Sorin Prişcă. Sursă foto: Facebook - Florin Roman

Plenul Parlamentului a respins, marţi, cererea grupurilor PNL privind numirea vicepreședintelui PNL, Florin Roman, în comisia comună permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii (SRI).

Florin Roman a fost propus de grupurile parlamentare ale PNL pentru a-l înlocui în această comisie pe deputatul Răzvan Sorin Prişcă.

Pentru numirea lui Roman în această comisie s-au înregistrat 151 voturi pentru şi 228 împotrivă, nefiind întrunit numărul necesar de voturi. Ca urmare, Prişcă rămâne în continuare reprezentantul PNL în comisie.

Răzvan Prişcă se numără printre parlamentarii PNL care au atacat în instanţă deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

În schimb, plenul Parlamentului a validat-o, cu 360 voturi pentru şi 19 contra, în Comisia parlamentară SRI pe Simona-Elena Macovei Ilie, propusă de grupul parlamentar S.O.S România pentru a-l înlocui pe Vasile Nagy, care nu mai face parte din acest grup.

Tot în ședința de marți, Parlamentul a aprobat alte modificări în structurile parlamentare, inclusiv înlocuirea Alinei Gorghiu și a Nicoletei Pauliuc din Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Ulterior, Florin Roman a criticat decizia pe pagina sa de Facebook. El acuză un blat PSD-AUR.

„Am fost nominalizat de PNL pentru a ocupa un loc al partidului în comisia de control a SRI. Propunerea a fost refuzată de noua majoritate PSD-AUR și celelalte partide extremiste plus parte din puciști. Doar în cazul meu a fost aplicată această procedură, iar nerespectarea cutumei parlamentare deschide o cutie a Pandorei, pentru că nu este constituțional ca alții să decidă pe locurile PNL.

Am mai trăit asta pe vremea lui Liviu Dragnea, când a fost nevoie de o decizie CCR, pentru a ocupa funcția de președinte al Comisiei de Administrație Publică. Așa că sunt obișnuit să fiu ținta pentru PSD și mai nou AUR.

De la unii puciști care se plâng de abuzuri, dar votează împotriva colegilor, personal nu am nici o așteptare. În politică, după o vreme roata se întoarce. Azi toate înțelegerile parlamentare între PSD și AUR plus puciști au mers strună, la Curtea de Conturi, Radio și Televiziunea Romană. Blat perfect!

Nu am alte grade militare pe umăr, decât ce prevede brevetul militar urmare a stagiului militar efectuat. Și obișnuiesc să mă adresez cu “Salut”, nu cu “Să trăiți”, așa că domnule președinte Nicușor Dan vă salut și vă urez să fiți sănătos! Prietenii știu de ce”, se arată în postare.