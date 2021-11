Alexandru Arșinel, internat de urgență la o clinică privată din Capitală. Momente de cumpănă pentru maestru

După ce a scăpat de COVID-19, actorul Alexandru Arșinel trece din nou prin momente de cumpănă. Acesta a ajuns de urgență la o clinică privată din Capitală.

În acest moment, nu se cunoaște motivul exact pentru care actorul a avut nevoie de internare.

A ajuns la urgențe și cu două luni de zile în urmă

Și la începutul lunii septembrie Alexandru Arșinel a ajuns de urgență la spital, acuzând o stare de slăbiciune mare. Marele actor trecuse recent prin infecția cu SARS CoV-2 și se pare că organismul său nu apucase să se recupereze după boală.

„Nu am o stare fizică prea bună, am mers zilele trecute la spital, am fost la mai multe spitale, nu știu ce am exact, nici medicii parcă nu îi dau de cap. Trebuie să mai umblu să vedem ce îmi găsesc doctorii, am încredere în ei că vor găsi o soluție.

Nu mă simt bine fizic, parcă nu mai am putere așa, nu știu să îți explic exact. Pandemia asta cred că a reușit să mă afecteze destul de mult.

Sper să fie bine, nu îmi mai arde de nimic acum. Asta este viața, ce să îi facem. Mi-aș dori să nu se facă tam-tam pe subiectul acesta. Este o problemă strict ce mă privește pe mine și pe familia mea și cam atât”, declara, la acel moment, Alexandru Arșinel.

În luna mai a fost internat pentru COVID

La începutul lunii mai, Alexandru Arșinel a fost externat de la Institutul „Matei Balș” din București, unde fusese internat timp de trei săptămâni, după ce s-a infectat cu COVID-19 la două luni după vaccin.

Reamintim că atât Alexandru Arșinel cât și soția lui au fost depistați pozitiv pentru COVID-19, pe 20 aprilie, la două luni după ce s-au vaccinat. În luna ianuarie, actorul a făcut prima doză de vaccin de la Pfizer, iar în data de 10 februarie a primit rapelul.

