Cum au învins pandemia vedetele de la Radio ZU: ''Să trăim clipa până ajungem la Antipa!''

Flick, cunoscut şi ''Domnul Rimă'' i-a îndemnat pe cetăţeni să iasă la vot şi are o explicaţie sub formă de dedicaţie.

''Frunză verde de cicoare, hai să mergem la votare. Pentru că dacă nu votați, nu aveți dreptul să urlați și apoi vă văitați. Deci, practici mergeți să votați ca să aveți ce să înjurați!

Nu sunt acel vehement în nicio direcţie, dar personal merg la vot pentru că mi se pare că dacă ceva nu îmi convine după, an am niciun drept să mă vait'', mai adaugă Flick, pe numele său adevărat, Filcea Sebastian Andrei.

Răzvan Popescu mărturiseşte că în pandemia aceasta, a descoperit locuri interesante din casă, cum ar fi aragazul, aspiratorul, etc.

''Eu am învățat că este bine și acasă. Noi eram tot timpul pe drumuri și ne-am dat seama că şi acasă sunt locuri interesante. Am descoperit aragazul, cratiţa, aspiratorul, ş.am.d. Am mai învăţat că nu e rău nici să stăm la un metru jumate unul de altul, adică ne înţelegem la fel de bine'', a spus cunoscutul realizator de la Radio ZU.

Flick spune că în pandemie și-a cunoscut jumătatea.

''Mă consider norocos că îmi câştig existenţa făcând oamenii să zâmbească, spre deosebire de alţi oameni care îşi câştigă existenţa din suferinţa oamenilor, gen recuperatori, etc (...) Nu a fost chiar atât de rău. Mi-am cunoscut jumătatea'', a mărturisit Flick.

''Eu zic să trăim clipa până ajungem la Antipa'', a spus Domnul Rimă la sfârşitul interviului acordat Mihaelei Bârzilă.