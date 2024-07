Trei membri ai unei trupe muzicale au murit într-un accident aviatic, în timp ce zburau către un concert

Trupa de gospel The Nelon. Sursa foto: Facebook/ Judy Nelon

Doi soți și fiica lor, care cântau împreună în grupul american de gospel The Nelon, au murit într-un accident aviatic alături de alte patru persoane, potrivit BBC.

Jason și Kelly Nelon Clark au murit alături de Amber Nelon Kistler vineri, când avionul lor s-a prăbușit deasupra statului Wyoming, în drum spre un spectacol.

Autumn Nelon Streetman, care cântă, de asemenea, în grupul nominalizat la premiile Grammy, dar nu era la bord - a confirmat moartea părinților și surorii sale pe Instagram.

Ea le-a mulțumit fanilor pentru „rugăciunile, dragostea și sprijinul lor” la câteva ore după accidentul fatal.

Soțul lui Amber, Nathan Kistler, asistenta familiei, Melodi Hodges, pilotul Larry Haynie și soția acestuia, Melissa Haynie, au fost de asemenea uciși, potrivit conducerii grupului.

Gaither Management a declarat că pasagerii se îndreptau spre Seattle pentru a se alătura unui vas de croazieră pe care urmau să cânte The Nelons.

Oficialii din zona în care s-a prăbușit avionul au declarat că acest lucru s-a întâmplat în jurul orei locale 13:00, la nord de orașul Gillette. Presa locală a declarat că a declanșat un incendiu de vegetație.

Un purtător de cuvânt al National Transportation Safety Board a declarat că rapoartele preliminare indică faptul că avionul s-a prăbușit după o „problemă cu pilotul automat”.

Managementul trupei a declarat că Autumn, cel mai tânăr membru al trupei de familie, aștepta sosirea părinților și surorii sale în Seattle când a fost informată.

Într-o postare pe Instagram, Autumn a spus: „Vă mulțumesc pentru rugăciunile care au fost deja extinse pentru mine, soțul meu, Jamie, și băiețelul nostru care se va naște în curând, precum și pentru părinții lui Jason, Dan și Linda Clark”.

Rex Nelon, tatăl lui Kelly Nelon Clark, a fondat grupul în anii 1970. Au fost nominalizați la trei premii Grammy și au fost incluși în Gospel Music Association Hall of Fame în 2016.

Cele mai mari hituri ale grupului includ I Shall Not Be Moved, Come Morning și We Shall Wear a Robe and Crown. Kelly a fost, de asemenea, actriță și a apărut în drama ABC Resurrection.