Björn Ulvaeus, de la ABBA, face dezvăluiri despre relația cu soția lui, cu 28 de ani mai tânără. FOTO Profimedia Images

Björn Ulvaeus, unul dintre membrii legendari ai trupei ABBA, a vorbit deschis despre relația cu soția lui, Christina Sas, cu 28 de ani mai tânără, și despre modul în care a depășit reținerile legate de diferența de vârstă dintre ei. Într-un interviu acordat The Times și publicat joi, muzicianul suedez — care va împlini 80 de ani luna aceasta — a mărturisit că întâlnirea cu Sas, în vârstă de 52 de ani, a fost „dragoste la prima vedere”. Cu toate acestea, diferența de vârstă a fost inițial un motiv de frământare interioară.

„Imediat am avut mari probleme cu mine însumi și cu diferența de vârstă. Când un bărbat sau o femeie se îndrăgostește de cineva mult mai tânăr, apare întrebarea: ‘Fac ceea ce trebuie?’”, a spus Ulvaeus, citat de The New York Post.

În cele din urmă, artistul a decis să-și urmeze inima. „Am renunțat la toate temerile. Mi-am spus: ‘Este decizia ei — dacă ea vrea să fie cu cineva mai în vârstă și ne iubim...’”, a explicat. „Acum, vârsta nu mai contează pentru noi — rareori mai vorbim despre asta.”

Despre ce înseamnă pentru el „dragostea la prima vedere”, Ulvaeus a descris senzația ca fiind „spectaculoasă” și „fantastică”, subliniind importanța deschiderii emoționale. „Trebuie să fii foarte deschis, cu antenele întinse. Trebuie să fii aventuros și pregătit să-ți asumi un risc.”

Björn Ulvaeus și Christina Sas s-au căsătorit în septembrie anul trecut, la Copenhaga. Sas, profesionistă în industria muzicală, l-a cunoscut pe Ulvaeus în 2021, în timpul lansării ultimului proiect de studio al trupei ABBA, „Voyage”. Cei doi au format rapid o legătură strânsă, iar în primăvara lui 2022 — la scurt timp după finalizarea divorțului lui Ulvaeus din cea de-a doua căsătorie — au început o relație.

Aceasta este a treia căsătorie a muzicianului. Ulvaeus a fost căsătorit anterior cu colega sa din ABBA, Agnetha Fältskog, între 1971 și 1980. Împreună au doi copii: Linda (52 de ani) și Peter (47 de ani). Cu a doua soție, jurnalista muzicală Lena Källersjö, cu care a fost căsătorit timp de 41 de ani, Ulvaeus mai are două fiice.

În interviu, artistul a vorbit și despre succesul continuu al spectacolului „ABBA Voyage” din Londra, o producție imersivă care folosește avataruri digitale pentru a recrea pe scenă cele mai mari hituri ale trupei.

Spectacolul este programat să ruleze până în ianuarie, dar Ulvaeus a recunoscut că se discută despre viitorul show-ului: „Avem dreptul să rămânem în locația actuală până în 2029, dar poate scad vânzările... niciodată nu știi. Însă este corect să continui dacă cineva dintre noi moare? E o întrebare etică importantă.”

Muzicianul a făcut o comparație cu piesa „The Mousetrap” scrisă de Agatha Christie, care rulează neîntrerupt la Londra din 1952. „A avut Agatha Christie o problemă cu ‘The Mousetrap’? Când nu mai ești, nu mai ești, dar… poate că copiilor mei le va plăcea ca spectacolul să continue”, a mai spus Ulvaeus.